Tremendo choque en el Valle del Yaqui: Mujer y su hija resultan heridas tras caer a dren

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este jueves 9 de octubre tuvo lugar un fuerte accidente vehicular en el Valle del Yaqui. El hecho, ocurrido poco antes de las 20:00 horas, involucró a dos automóviles tipo sedán y dejó como resultado al menos dos personas lesionadas que requirieron hospitalización. De acuerdo con la información inicial, la colisión se habría originado cuando uno de los conductores presuntamente no respetó el alto.

Esto provocó que se impactara a gran velocidad con el otro vehículo en el cruce de las calles 600 y Meridiano. Como resultado del choque, una de las unidades perdió el control, se salió del camino y cayó dentro de un dren adyacente, quedando volcada y con las llantas hacia arriba. Por fortuna en ese momento el dren tenía poca agua en su interior. Ambos automóviles presentaron daños materiales de consideración.

Información extraoficial señala que las personas lesionadas son una mujer y su hija, quienes viajaban en el sedán que cayó al canal. En una rápida acción, vecinos de la zona acudieron en su auxilio y lograron rescatarlas del interior del vehículo antes de la llegada de los servicios de emergencia. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindarles los primeros auxilios y procedieron con su traslado a un hospital en Ciudad Obregón.

Asimismo, se reportó que los ocupantes del segundo vehículo involucrado resultaron ilesos. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme se presentaron en el lugar del accidente para resguardar el área y tomar conocimiento de los hechos, con el fin de iniciar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Por el momento se desconoce si hay personas detenidas por este hecho.

El otro sedán involucrado en el choque

Otro accidente vehicular se registró esta misma noche de este jueves en cruce de las calles California y 6 de Abril, en la colonia Centro de Ciudad Obregón. El percance, ocurrido aproximadamente a las 19:20 horas, dejó como saldo a tres personas heridas que requirieron su traslado a un hospital y provocó considerables daños materiales. Los vehículos involucrados en el choque fueron un automóvil perteneciente a una empresa de seguridad privada, y otro de una agencia funeraria.

Fuente: Tribuna