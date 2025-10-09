Un muerto y un herido tras balacera al sur de Hermosillo; sicarios irrumpieron en casa

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este jueves 9 de octubre se registró un ataque armado en un domicilio del fraccionamiento Obeliscos, al sur de Hermosillo, que dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada. El hecho provocó una intensa movilización de diversas corporaciones de seguridad en la zona. Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle De los Promotores, entre las calles Pedro Vejar y Alfonso López Riesgo.

Según los primeros reportes, la agresión armada tuvo lugar en el interior del inmueble, donde dos personas del sexo masculino fueron atacadas. De manera extraoficial, se informó que una de las víctimas, un joven de aproximadamente 17 años de edad, murió en el lugar a consecuencia de las heridas. La segunda víctima, de nombre Marcos, quien presuntamente sería el padre del joven fallecido, resultó con lesiones de gravedad.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios a la persona herida y la trasladaron de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada. Este suceso desencadenó una persecución, ya que, tras la agresión, los presuntos responsables huyeron del sitio. La movilización se extendió por el bulevar Jaudiel Zamorano, continuando por las calles Pedro Vega Ibarra y De los Proveedores en la colonia Altares.

La persecución se prolongó hasta la carretera federal México 15, en la salida sur de Hermosillo con dirección a Guaymas. Las autoridades fueron informadas de que los presuntos responsables viajaban a bordo de dos vehículos, una camioneta de color gris y un automóvil tipo sedán de color blanco. Hasta el momento, las corporaciones no han confirmado si se logró la detención de alguna persona relacionada con estos hechos.

La escena del crimen fue asegurada y acordonada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Hermosillo para preservar la evidencia. Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentaron en el sitio para iniciar con las diligencias forenses y el levantamiento de indicios que permitan integrar la carpeta de investigación correspondiente.

El lesionado fue atendido en el sitio y llevado a un hospital

Finalmente, el cuerpo de la persona fallecida fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y los procedimientos de identificación.

