VIDEO: La FGJES descarta que restos del periodista Alfredo Jiménez Mota hayan sido encontrados

Hermosillo, Sonora.- Después de que comenzó a circular la información de que el colectivo Madres Buscadoras de Sonora posiblemente encontró los restos del periodista Alfredo Jiménez Mota, desaparecido el 2 de abril de 2005 en Hermosillo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) descartó que así fuera, ya que no hay material genético que confirme que así es.

Cabe señalar que el hallazgo fue reportado por el colectivo de búsqueda que logró dar con los restos por una llamada anónima. La localización se hizo el 21 de marzo 2024, según lo informado por la FGJES, y sucedió en una zona rural, a 150 metros de la entrada a Punta Chueca, sobre el tramo carretero Bahía de Kino–Punta Chueca, tras recibirse un reporte a través de la línea de emergencias.

#Seguridad | Beatriz Orduña, directora general de Servicios Periciales de la FGJE Sonora, descarta que los restos localizados en Punta Chueca sean del desaparecido periodista Alfredo Jiménez MotauD83DuDEA8 pic.twitter.com/U48z8Jwzum — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 9, 2025

Tras comenzar a circular la versión de que serían los restos de Jiménez Mota, la directora de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Patricia Orduña, indicó que las condiciones de los restos no permiten encontrar material genético que ayude a identificar si corresponden al comunicador o a otra persona en calidad de desaparecido.

Según la información compartida por la FGJES, el resto óseo fue turnado al área de Genética de la Dirección General de Servicios Periciales, donde se realizaron los procedimientos científicos correspondientes para obtener un perfil genético; sin embargo, debido a las condiciones en que fue localizado, no fue posible obtenerlo. En consecuencia, dicho resto no cuenta con perfil genético y no puede ser cotejado con la base de datos institucional.

"Se estuvo trabajando en genética forense durante dos meses con tecnología de punta y no hemos obtenido perfil genético, no hay material genético para llevar a cabo una confronta en nuestra base de datos", afirmó Patricia Orduña. Dijo que se agotaron las técnicas disponibles para el análisis genético, pero que la investigación se mantiene abierta y con esto la posibilidad de aplicar nuevos estudios en caso de que existan avances científicos o tecnológicos que así lo permitan.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró que cada hallazgo es atendido con rigor técnico y conforme a los protocolos periciales y de investigación establecidos, con el objetivo de lograr su identificación y esclarecer los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui