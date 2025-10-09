Violencia en Culiacán: Irrumpen en departamento y ejecutan a hombre mientras dormía

Culiacán, Sinaloa.- Mientras dormía en su departamento, un hombre fue ejecutado a balazos en el fraccionamiento Zona Dorada, en el sector Los Ángeles, al nororiente de Culiacán. Los primeros reportes indican que al menos un gatillero desconocido irrumpió en el domicilio y le disparó a quemarropa al individuo hasta privarlo de la vida. Tras ser alertados a través de una llamada a las líneas de emergencia, autoridades de los diferentes niveles de gobierno se movilizaron al lugar.

De acuerdo con datos recabados por el portal Los Noticieristas, el hoy occiso fue identificado de forma preliminar como Fausto 'N', de entre 25 y 30 años de edad aproximadamente. Trascendió que, al momento de la agresión, la víctima se encontraba en compañía de un familiar, quien afortunadamente resultó ilesa, en hechos registrados alrededor de las 11:30 horas de este jueves 9 de octubre de 2025 en la capital sinaloense.

Vecinos del sector dieron aviso al Servicio de Emergencia 911 sobre una balacera en el interior de un departamento de un edificio de tres niveles que se localiza por la calle Puerto Sevilla, entre Puerto Banús y bulevar del Lago del fraccionamiento Zona Dorada, ubicado en el sector Los Ángeles", explicó el medio citado anteriormente.

#CuliacánuD83DuDEA8uD83DuDE94| Grupo armado ejecuta a un hombre de aspecto joven cuando este se encontraba durmiendo al interior de un departamento ubicado en el fraccionamiento Zona Dorada, sector Los Ángeles, al oriente de la ciudad. pic.twitter.com/z7gtrRzzxD — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 9, 2025

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano se presentaron en el sitio para encargarse de la situación. Una vez en el lugar, el personal de seguridad constató el homicidio y procedió a delimitar el perímetro para resguardar la escena del crimen. Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes, además de efectuar las primeras indagatorias del caso para integrar la respectiva carpeta de investigación.

Posteriormente, elementos policíacos desplegaron operativos de seguridad en los alrededores del lugar del ataque para dar con los responsables; sin embargo, los esfuerzos concluyeron con resultados negativos. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y será resguardado por el Ministerio Público hasta que sea reclamado oficialmente por sus familiares.

En Culiacán, un joven fue asesinado esta mañana en Zona Dorada; Fiscalía y Guardia Nacional acordonaron el lugar. uD83DuDE93 uD83DuDD4A? #Culiacán #ZonaDoradahttps://t.co/ocoybMFh8r pic.twitter.com/ApS77A5LfD — sinaloahoy.com.mx (@sinaloahoy) October 9, 2025

