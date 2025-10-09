Violencia en Veracruz: Hallan desmembrado al director de la Policía Municipal de Tequila

Tequila, Veracruz.- La violencia sigue imparable en el estado de Veracruz. La mañana del día de ayer, miércoles 8 de octubre de 2025, autoridades de distintos niveles del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal desplegaron un amplio operativo en el municipio de Tequila, luego de que se reportara el hallazgo de varias bolsas negras con restos humanos a un costado de la carretera federal Orizaba-Zongolica.

Más tarde, se confirmó que el cuerpo correspondía a Tito Atlahua Macuixtle, director de la Policía Municipal de Tequila, quien presuntamente fue víctima de un homicidio con características de extrema violencia.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos se reportaron este miércoles en la madrugada. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del miércoles 8 de octubre, sobre el kilómetro 22+500 de la carretera federal 123, en el tramo que conecta a Tequila con Los Reyes, a la altura de la comunidad de Duraznotla. Habitantes de la zona fueron quienes dieron aviso a las autoridades al notar las bolsas abandonadas en la orilla del camino.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron que dentro de los paquetes se encontraban restos humanos, por lo que dieron aviso inmediato a la Fiscalía General del Estado (FGE). Horas más tarde, peritos forenses y agentes ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y determinaron que el cuerpo pertenecía a Atlahua Macuixtle, de 55 años y originario de Comalapa, municipio de Zongolica.

#Seguridad | Encuentran vehículo abandonado al norte de Sonora; contenía 26 explosivos para drones uD83DuDE98uD83DuDCA5https://t.co/xDUeD30pBW — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 9, 2025

La zona fue acordonada y resguardada por efectivos de la Policía Ministerial, la Policía Municipal y la Policía Acreditable con sede en Zongolica, quienes realizaron un intenso operativo para preservar la escena del crimen y evitar la alteración de evidencias. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Orizaba, donde se realizó la identificación formal y los trámites legales correspondientes.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han confirmado si el homicidio está relacionado con las funciones del comandante, aunque no se descarta que el crimen tenga vínculos con la reciente ola de violencia que se ha registrado en la región de las Altas Montañas de Veracruz. Las investigaciones sobre este caso continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui