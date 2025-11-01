Accidente en Navojoa: Hombre en silla de ruedas que pedía limosna queda sin vida tras ser embestido

Navojoa, Sonora.- La mañana de este sábado 1 de noviembre de 2025, sobre la avenida Emiliano Zapata, en la comunidad de San Ignacio Cohuirimpo, frente al Centro de Salud local, la conductora de un automóvil tipo sedán, marca Honda, atropelló a un hombre identificado como Julio 'N', quien se desplazaba en silla de ruedas. Lamentablemente, el impacto provocó que el hombre perdiera la vida de manera inmediata, quedando su cuerpo en plena vía pública.

A la escena arribaron elementos de Tránsito Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) continúa con las investigaciones en torno al accidente, presuntamente provocado por una mujer identificada como Juana 'N'.

De acuerdo con medios locales, se presume que el hombre se dirigía a un supermercado cercano, pues en esa zona solía pedir limosna. Sin embargo, todavía este dato en específico no ha sido confirmado por ninguna fuente oficial. Nuestro medio de comunicación como siempre permanecerá atento a cualquier información que el Ministerio Público pueda dar a conocer en las próximas horas.

El adulto mayor murió en el lugar

Una de las hipótesis más fuertes indica que la neblina pudo haber limitado la visibilidad de la carretera, dificultando que Juana detectara a la víctima. Algunos testigos respaldan esta versión, afirmando que la conductora intentó frenar al ver al hombre, pero ya era demasiado tarde. Se hace un llamado a quienes transiten por la zona a extremar precauciones, ya que hasta hace poco había presencia policial en el lugar.

Por último, el gobierno de Sonora, a través del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra), recuerda una serie de recomendaciones para evitar accidentes automovilísticos. Entre las más relevantes están: respetar siempre las señales de tránsito y los límites de velocidad, no rebasar en curvas ni en condiciones de poca visibilidad, y nunca olvidar el uso del cinturón de seguridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui