Ciudad Obregón: Ataque armado en la colonia Los Ángeles deja a un motociclista herido

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este sábado 1 de noviembre de 2025, alrededor de las 05:00 horas, se reportó el segundo hecho violento en este inicio de mes. Se trata de una persona con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. De acuerdo con información extraoficial, el ataque ocurrió sobre la calle Cuauhtémoc, entre San Marino y Venice, en la colonia Los Ángeles, ubicada en Ciudad Obregón.

Aparentemente, la víctima es un motociclista, aunque hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles. No obstante, nuestro medio permanecerá atento a cualquier avance que surja con el paso de las horas. La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, quienes permanecieron en el sitio mientras se realizaban las labores correspondientes y se retiraba la motocicleta del lugar.

En cuanto al lesionado, se confirmó que aproximadamente a las 04:00 horas fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana a un hospital cercano para recibir atención médica. Aunque no se cuenta con información precisa sobre su estado de salud, se espera que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emita un comunicado en las próximas horas. Cabe destacar que no se registran detenidos ni sospechosos, por lo que los agentes se encargaron de levantar indicios con el fin de dar con los responsables.

No hay detenidos

Por otra parte, durante la madrugada se registró el que se presume es el primer homicidio del mes. La víctima, un hombre identificado como Francisco M., de aproximadamente 30 a 35 años de edad, fue baleado sobre la calle Igualdad, entre Regidores y Heberto Castillo, en la colonia Esperanza Tiznado, al sur de Ciudad Obregón. Al igual que en el caso anterior, hasta el momento no hay personas detenidas.

En hechos completamente distintos, la noche del viernes se presentó un accidente vehicular que causó un gran susto, aunque no dejó personas lesionadas. El percance ocurrió alrededor de las 18:20 horas, sobre la calle Colima, entre Mayo y Tetabiate, en la colonia Urbanización Número 4. El vehículo involucrado, una vagoneta blanca de modelo reciente, por causas aún desconocidas perdió el control y se impactó directamente contra un poste de luz.

Fuente: Tribuna del Yaqui