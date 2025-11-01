Ciudad Obregón: Menor de 15 años baleado en Los Ángeles sobrevive; autoridades confirman identidad

Ciudad Obregón, Sonora.- Este sábado 1 de noviembre de 2025 se registró una balacera alrededor de las 03:00 horas sobre la calle Cuauhtémoc, entre Venice y San Marino, en la colonia Los Ángeles. Al principio se desconocía la identidad del afectado, ya que únicamente se sabía que un hombre a bordo de una motocicleta había resultado herido tras ser alcanzado por proyectiles de arma de fuego.

Horas después, de acuerdo con información extraoficial, se confirmó que la víctima es un menor de edad, identificado como Jorge Enrique H. F., de 15 años. Actualmente se encuentra internado en un hospital de la zona con una lesión en la pierna izquierda; sin embargo, ninguna de sus heridas pone en riesgo su vida. En TRIBUNA estaremos atentos a cualquier avance que surja en las próximas horas.

Tras recibir el reporte del ataque armado, acudieron al lugar elementos de las Policías Municipal y Estatal de Seguridad, así como personal naval de la Secretaría de Marina Armada de México. Además, peritos en criminalística de la Fiscalía General de Justicia del Estado aseguraron los indicios balísticos. La motocicleta involucrada permanece a disposición del Ministerio Público.

El joven se encuentra fuera de peligro

En otro punto de la ciudad, durante la madrugada se registró el que se considera el primer homicidio del mes. Los hechos ocurrieron en la colonia Esperanza Tiznado, sobre la calle Igualdad, entre Regidores y Heberto Castillo. La víctima es Francisco Javier M. M., de 42 años; hasta el momento, las autoridades no reportan detenidos ni sospechosos. El hombre perdió la vida a causa de un impacto de bala en la cabeza.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía Estatal aseguró las evidencias balísticas. Finalmente, como sucede en estos casos el cadáver fue trasladado por el Servicio Médico Forense (Semefo) a sus instalaciones para la necropsia correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui