Ciudad Obregón: Primer homicidio de noviembre, hombre es acribillado en la colonia Esperanza Tiznado

Cajeme, Sonora.- Durante la madrugada de este sábado 1 de noviembre de 2025, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Esperanza Tiznado, al sur de Ciudad Obregón. De acuerdo con información extraoficial, el ataque armado ocurrió en plena vía pública, justo en el cruce de las calles Independencia y Regidores, donde diversos vecinos comenzaron a llamar al número de emergencia 911 al escuchar las detonaciones.

A la escena acudieron de inmediato elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes, tras revisar el cuerpo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. En ese momento se procedió a acordonar el área para evitar la contaminación de evidencias y recabar los indicios correspondientes. Por nuestra parte, estaremos atentos a cualquier información adicional sobre el caso.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha emitido un pronunciamiento oficial. Sin embargo, dado que el hecho es reciente, se espera que en las próximas horas se publique un comunicado con más detalles. Por ahora, se sabe que la víctima fue identificada como Francisco M., de aproximadamente 30 a 35 años de edad.

El hombre falleció en la escena

En cuanto al móvil del ataque, se desconocen las causas que originaron este fatídico hecho. Las autoridades no reportan sospechosos ni personas detenidas. La violencia en la región continúa, y a tan solo unas horas de iniciado el mes de noviembre, se registró una balacera en las inmediaciones de la calle Cuauhtémoc, ubicada en la colonia Los Ángeles, al nororiente de Ciudad Obregón.

#Seguridad | Capturan a 'El Charro', brazo derecho de 'El Mencho' y operador del CJNG en Aguascalientes uD83DuDC64uD83DuDEA8https://t.co/U7jstkIDf8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 1, 2025

En otro suceso, la tarde del viernes 31 de octubre, alrededor de las 19:10 horas, en el cruce de la avenida Ojinaga y la calle 9ª, en la zona centro, un motociclista resultó con lesiones leves luego de que un vehículo le cortara el paso y posteriormente se diera a la fuga. La motocicleta, una Italika 125 color negro y sin placas visibles, era conducida por un hombre de 26 años, quien fue trasladado a un hospital por una probable fractura en la muñeca izquierda.

Fuente: Tribuna del Yaqui