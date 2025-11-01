Código Rojo en Ciudad Obregón: Balean a sujeto en Villa Bonita y lo trasladan al hospital IMSS Bienestar

Ciudad Obregón, Sonora.- En un día marcado por la violencia, una persona resultó lesionada por proyectiles de arma de fuego en un hecho registrado en calles del fraccionamiento Villa Bonita, muy cerca de la colonia Alameda y Aplicación Alameda, al norte de Ciudad Obregón. Los primeros informes señalan que se trata de una persona del sexo masculino, la cual fue trasladada a recibir atención médica a un hospital local.

De acuerdo con información preliminar, el individuo lesionado se encontraba caminando cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes abrieron fuego en su contra y posteriormente huyeron del lugar. Luego de escuchar las detonaciones de arma de fuego, vecinos del sector notificaron a las autoridades a través de las líneas de emergencias del 9-1-1. Tras activarse el Código Rojo, elementos de la Policía Municipal, adscritos a la comisaría de Esperanza, arribaron como primeros respondientes.

Alrededor de las 4:45 horas, se reportó que la víctima de esta nueva balacera había sido trasladada a recibir atención médica a un hospital Obregón. Específicamente, el lesionado fue ingresado al área de urgencias del Hospital IMSS Bienestar, conocido anteriormente como Hospital General. El lugar permanece custodiado por diversos elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Trasladan a hombre herido a hospital de Ciudad Obregón

Hasta la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad y características particulares de la víctima. Tampoco se tiene información sobre su estado de salud. Se espera que dentro de pronto, las autoridades salgan a compartir detalles sobre el lamentable suceso.

Cabe resaltar que el arranque de mes en Ciudad Obregón se ha visto empañado por hechos violentos. Apenas pocos minutos antes de este ataque armado se reportó otra balacera pero en la colonia Sonora. Los hechos tuvieron lugar sobre la calle Saturnino Saldívar, al sur del bulevar CTM, donde una persona del sexo masculino fue asesinada a disparos. Aunque se desconoce la identidad de la víctima, trascendió que se trata de un joven de 25 años.

#Seguridad | Fuerte choque en Ciudad Obregón deja a personas prensadas; reportan a conductor ebrio uD83DuDCA5uD83CuDF7Ahttps://t.co/V9kFgWIRtc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui