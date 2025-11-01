Confirman desaparición de hombre de 77 años en Empalme; piden ayuda para localizarlo

Empalme, Sonora.- El viernes 31 de octubre de 2025, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora compartió la ficha de búsqueda para localizar a José Jesús Díaz Estrada, un hombre de 77 años de edad, quien fue reportado como desaparecido en el municipio de Empalme. Hasta el momento se desconocen los detalles de su desaparición, pero el organismo indicó que fue visto por última vez el jueves 30 de octubre del presente año en la Colonia El Sahuaral.

De acuerdo con la información oficial, el septuagenario es de complexión delgada, piel morena, cabello cano y corto, mide aproximadamente 1.60 metros y tiene ojos color miel. Entre sus señas particulares se dijo que José Jesús no cuenta con dentadura y presenta calvicie frontal y coronal. Las autoridades reiteraron la importancia de la participación ciudadana en estos casos, ya que cualquier detalle, por mínimo que parezca, puede ser clave para su localización.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a JOSÉ JESÚS DÍAZ ESTRADA. Cualquier información, al teléfono: -6622297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación realizada por la institución en redes sociales para exhortar a la cooperación de la población sonorense.

Sus familiares y las autoridades mantienen la esperanza de encontrarlo con bien, por lo que piden la colaboración de la población. Si alguien tiene datos que puedan ayudar en su localización, puede comunicarse al número telefónico 662 229 7369 o al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Es importante mencionar que cada reporte puede hacer la diferencia para reunirlo con sus seres queridos.

En otro caso similar, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha de localización para dar con el paradero de Carlos Daniel Martínez Avendaño, un joven de 19 años de edad que fue reportado como desaparecido en el municipio de Empalme. El joven fue visto por última vez el pasado miércoles 15 de octubre del presente año y se informó que como, seña particular, cuenta con cicatrices en el rostro a consecuencia de la varicela.

