Descartan atentado en la explosión que dejó 23 muertos y varios heridos en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Con respecto a la explosión e incendio que se registró en un establecimiento comercial situado en el centro de la ciudad de Hermosillo, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora descartó que se trate de un atentado. De acuerdo con las primeras investigaciones, la dependencia estatal determinó que el hecho no ha sido provocado de manera intencional o con fines delictivos, tal y como se informó de manera extraoficial.

A través de un comunicado de prensa, la institución de seguridad indicó que no se trata de un evento relacionado con actos delictivos en contra de la ciudadanía. Según reportes preliminares, el siniestro se registró aproximadamente a las 14:00 horas de este sábado 1 de noviembre de 2025, cuando se reportó el incidente en una tienda Waldos que se ubica en las calles Doctor Noriega y Matamoros, en el primer cuadro de la capital sonorense.

Con respecto a la explosión ocurrida en la tienda de conveniencia ubicada en el centro de Hermosillo. Se descarta por completo que se haya tratado de un atentado o un evento relacionado con una actitud violenta en contra de civiles. Seguiremos informando", se puede leer en el breve escrito difundido por la corporación policíaca.

Descartan atentado en explosión ocurrida en tienda Waldo’s de #Hermosillo.



La Secretaría de Seguridad Pública de #Sonora informó que la explosión registrada en la tienda Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, donde murieron varias personas, no está relacionada con un… pic.twitter.com/vk5859F2Dd — Omar Acuña - Noticias (@oacunanoticias) November 2, 2025

Reportan personas muertas

Aunque no se ha confirmado el número de víctimas mortales, extraoficialmente se indicó que el siniestro dejó como saldo preliminar al menos 23 personas muertas, incluidos seis hombres, nueve mujeres y siete menores de edad (cuatro masculinos y tres femeninos). Asimismo trascendió que hay decenas de heridos, quienes han sido trasladados a diferentes hospitales de Hermosillo, inclusive se habla de cinco de estos en estado crítico.

Tanto el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, como el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, se han pronunciado sobre este lamentable suceso. Personal del Departamento de Bomberos de Hermosillo, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. así como elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), se movilizaron al lugar de los hechos para atender la emergencia.

#Seguridad | Incendio en comercio de Hermosillo deja más de 20 muertos y múltiples personas lesionadas uD83DuDD25uD83DuDE92 pic.twitter.com/hgvnyJaSMn — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui