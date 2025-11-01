Detienen a dos menores por lanzar piedras a patrulla de la Policía Municipal de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- En un nuevo acto de violencia contra las fuerzas del orden, dos menores de edad fueron detenidos por atacar con piedras a una patrulla de la Policía Municipal de Hermosillo, en hechos registrados en el tramo San Pedro–Ures, a la altura de la calle Miguel Hidalgo. Los primeros reportes señalan que uno de los proyectiles impactó la parte superior del toldo de la cabina, situación que llevó a los oficiales a intervenir en la situación.

De acuerdo con la información preliminar, el suceso ocurrió aproximadamente a las 19:35 horas del viernes 31 de diciembre de 2025, cuando los jóvenes, de 16 y 17 años, se encontraban lanzando piedras en contra de los vehículos que circulaban por el mencionado sector. Sin embargo, uno de los objetos se estrelló contra una unidad oficial, lo cual derivó en una intensa movilización policíaca en la zona, generando sorpresa entre los vecinos.

Después de recibir el impacto, los uniformados descendieron de la patrulla y efectuaron el arresto de los involucrados, cuya identidad por el momento se mantiene en el anonimato. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, pero el hecho dejó como saldo la detención de los dos menores por el delito de daños al Ayuntamiento. Una vez aprehendidos, los jóvenes fueron puestos a disposición de la instancia competente.

La autoridad municipal confirmó que se realizarán las diligencias correspondientes y que el daño será evaluado por peritos, mientras se define la situación legal de los sospechosos. Cabe mencionar que este tipo de actos no son aislados, ya que se han reportado casos como este en las últimas semanas.

El hecho derivó en la detención de dos jóvenes de 16 y 17 años.

Lesionan a policía

En otro hecho ocurrido el pasado domingo 19 de octubre del presente año, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo acudieron a una residencia que se ubica en las calles La Colorada y Tajitos, en la colonia San Luis, en donde se reportó una reunión con música a alto volumen. Al arribar al sitio, los agentes fueron atacados con piedras, lo que dejó a un policía lesionado desencadenó en la captura de tres personas identificadas como Jesús 'N', Ángel Valentín 'N' y Estefani Yamileth 'N'.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53T7E pic.twitter.com/JnrrtCmxzZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui