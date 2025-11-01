Ejecutan a balazos a Carlos Manzo durante evento público en Centro Histórico de Uruapan

Uruapan, Michoacán.- La noche de este sábado 1 de noviembre de 2025 se registró un ataque armado en contra del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, que lo privó de la vida en el marco del Festival de Velas. Los primeros reportes indican que el edil tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica, pero no logró sobrevivir. También se informó que un escolta, el regidor Víctor Saladitas y una empleada municipal también resultaron lesionados.

De acuerdo con información de medios locales, los hechos se registraron en el Centro Histórico del mencionado municipio. Tras concluir con su presentación en el evento de Día de Muertos, el alcalde se encontró en medio de la conglomeración con los asistentes al lugar y en ese momento fue agredido por al menos dos gatilleros. La noticia de su muerte fue confirmada a través de un comunicado por parte del Gabinete de Seguridad de México.

Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida".

Las autoridades del @GobMichoacan y del Gabinete de Seguridad resguardan la zona y mantienen los patrullajes de supervisión para garantizar la seguridad de la población. Este crimen no quedará impune", se puede leer en el boletín difundido en redes sociales.

uD83DuDD34 Autoridades confirman el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo



Tras una agresión ocurrida en el centro de Uruapan, Michoacán, se confirmó la muerte del presidente municipal Carlos Manzo. Dos personas fueron detenidas y uno de los agresores murió durante el… pic.twitter.com/qK8Uts6S8O — Azucena Uresti (@azucenau) November 2, 2025

Según datos preliminares recabados por El Universal, el cuerpo de seguridad de Manzo y elementos policíacos lograron herir a uno de los agresores, quien presuntamente murió durante el trayecto a un nosocomio de la localidad. También se indicó que las fuerzas del orden efectuaron la detención de otras dos personas relacionadas con el homicidio del político, uno de los cuales fue reportado como lesionado.

A través de un mensaje en redes sociales, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, condenó el atentado que le arrebató la vida a Carlos Manzo. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Juan Carlos Oseguera Cortés, detalló que se trabaja en conjunto con la Guardia Nacional (GN) desplegando acciones de seguridad en el municipio de Uruapan y sus alrededores.

#AlertaMichoacán#Videos Grupo criminal perpetra ataque en contra de alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, el cual es reportado grave en su estado de salud. Una empleada municipal, un regidor y un escolta, también quedaron lesionados, además de un atacante. pic.twitter.com/t4w89SpJ41 — Carlos Ángel Arrieta (@CarlosArrietaLl) November 2, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui