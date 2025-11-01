Fiscal de Sonora comparte detalles sobre la investigación de la explosión en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Gustavo Rómulo Salas Chávez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), se pronunció sobre la explosión registrada en una tienda Waldos que se ubica en las calles Doctor Noriega y Matamoros, en el Centro de Hermosillo. Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó que el lamentable suceso dejó un saldo preliminar de 23 personas muertas y 11 más lesionadas.

Desde las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de la FGJES, el fiscal general compartió detalles sobre este trágico suceso. En un parte frente a los medios de comunicación, el funcionario estatal dijo que se están atendiendo a ocho familias que acudieron ante la autoridad competente para identificar a 14 víctimas mortales, los cuales están siendo ordenados fotográficamente y posteriormente se espera que se haga el reconocimiento físico.

Las condiciones por las cuales, en su mayoría fallecieron, fue por inhalación de gases tóxicos, por lo cual será posible su identificación. También tenemos en hospitales, nos están reportando, estamos actualizando la cifra, 12 personas ingresadas en seis diferentes hospitales. La Comisión Estatal para Atención a Víctimas, en unos momentos más publicará la información para que los familiares puedan buscarlos en los nosocomios", declaró el funcionario estatal.

#ÚltimaHora | Fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, habla del trágico incendio en el Centro de Hermosillo uD83DuDEA8uD83DuDDE3?



Señaló que la FGJE Sonora está trabajando para que los familiares de las víctimas hagan el reconocimiento de sus restos pic.twitter.com/eihbbJOhlN — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 2, 2025

Asimismo, Salas Chávez mencionó que José Alomía, el secretario de Salud del Estado, instruido por el gobernador, se está encargando de dar atención al tema a través de la Comisión de Atención de Servicios de Salud que se formó a raíz del incidente. Agregó que, aunque no descarta ninguna línea de investigación, las primeras investigaciones no han arrojado algún indicio que refiera que el accidente haya sido de carácter intencional.

De acuerdo con un reciente boletín de prensa difundido por la Fiscalía de Sonora, la hipótesis de trabajo es que el evento fue accidental y la línea de investigación se centra en un transformador que se encontraba en el interior del establecimiento comercial. En cuanto el Departamento de Bomberos permita el acceso al interior del local, peritos de la dependencia estatal entrarán al inmueble para determinar con precisión las causas del siniestro.

Este es un día triste para Sonora, especialmente para las familias que perdieron a un ser querido en el centro de Hermosillo.

Me sumo con respeto a las muestras de solidaridad con ellas y con toda la comunidad.

El Gobierno del Estado realizará todas las acciones necesarias para… pic.twitter.com/Qj6UfFb83T — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 2, 2025

