Fuerte choque en Ciudad Obregón deja a personas prensadas; reportan a conductor ebrio

Ciudad Obregón, Sonora.- En un aparatoso accidente de tránsito ocurrido este sábado 1 de noviembre de 2025, un vehículo Nissan Tsuru, color blanco y modelo atrasado, se impactó con una unidad del transporte urbano perteneciente a la ruta Corral–Cócorit–Esperanza en el cruce de las calles Miguel Alemán y Yaqui, en la zona Centro de Ciudad Obregón, Sonora. El incidente movilizó a elementos policíacos y los cuerpos de rescate para atender la emergencia.

De acuerdo con reportes preliminares, el percance vial dejó como saldo a dos personas lesionadas, quienes circulaban a bordo del automóvil particular. La fuerte colisión derivó en que los afectados quedaran prensados entre los fierros Tsuru, por lo que se requirió de la intervención por parte del Cuerpo de Bomberos de Cajeme. Al lugar de los hechos arribaron las unidades E-11 y O-01 con un total de seis elementos.

A través de las maniobras necesarias, los rescatistas consiguieron liberar a los tripulantes para que fueran atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron de forma inmediata tras recibir el reporte. Trascendió que el personal médico atendió al conductor en el sitio, mientras que el copiloto tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada, aunque hasta el momento se desconoce la gravedad de sus lesiones.

Uno de los tripulantes del Tsuru tuvo que ser trasladado a un hospital cercano.

Testigos oculares señalaron que presuntamente el conductor del Tsuru habría invadido la circulación sobre la avenida Miguel Alemán, lo cual derivó en el choque con el camión urbano. Asimismo, versiones extraoficiales indican que los ocupantes del vehículo particular, cuyas identidad no han sido reveladas, se encontraban en estado de ebriedad; sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades locales.

Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal se presentaron en el área para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades en el caso. La rápida respuesta de las autoridades y los servicios de emergencia evitaron que el incidente tuviera consecuencias mayores, pero se espera que en las próximas horas se brinde un informe detallado sobre este aparatoso percance vial.

Elementos de Tránsito Municipal, bomberos y paramédicos acudieron al lugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui