Hermosillo: Explosión en tienda comercial deja al menos 22 muertos y múltiples heridos

Hermosillo, Sonora.- Múltiples personas lesionadas y 22 muertos sería el saldo preliminar de la explosión que se registró al interior de un establecimiento comercial ubicado en la calle Doctor Noriega y Matamoros, en el Centro de Hermosillo. Personal del Departamento de Bomberos de Hermosillo, en coordinación con la Policía Municipal, Cruz Roja y demás corporaciones de emergencia se movilizaron para atender el siniestro.

De acuerdo con los reportes extraoficiales, el percance ocurrió alrededor de las 15:00 horas de este sábado 1 de noviembre de 2025, dejando un saldo 22 civiles sin vida, entre ellos ocho menores de edad. Paramédicos de la Cruz Roja y socorristas de otras instituciones auxiliaron a los lesionados que fueron llevados a diferentes nosocomios de la capital sonorense. De forma preliminar se informó que al menos cinco se encuentran en estado crítico.

Derivado de este fatal incidente, el director de Bomberos de Hermosillo, Francisco Matty Ortega, detalló que las personas lesionadas fueron trasladadas a diversos hospitales para su atención médica. Además, el funcionario destacó que la rápida respuesta por parte de los cuerpos de auxilio evitó que las llamas se propagaran a los negocios aledaños. Se espera un nuevo informe oficial para conocer las cifras exactas del incidente.

Hasta el momento no hay una confirmación del número de víctimas.

El funcionario mencionó que el incendio se encuentra controlado y que, gracias a la intervención oportuna de los equipos de emergencia, se evitó su propagación a los negocios contiguos. Hasta el lugar de los hechos acudieron peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para realizar las diligencias correspondientes, esto con la intención de determinar las causas que dieron origen a la explosión.

A través de un comunicado oficial, el Departamento de Bomberos de Hermosillo señaló que el Gobierno Municipal de Hermosillo mantiene coordinación permanente con las autoridades estatales y de protección civil para el seguimiento de este incendio y exhorta a la ciudadanía a evitar el tránsito por el área afectada mientras se desarrollan los trabajos de rescate e investigación.

Elementos policíacos y cuerpos de auxilio arribaron el lugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui