Lo vinculan por abusar sexualmente de su víctima desde que ella tenía 6 años en Etchojoa

Etchojoa, Sonora.- Tras una orden de aprehensión ejecutada, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la vinculación a proceso y la determinación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Tomás 'N', de 50 años de edad, quien es señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso sexual agravado y violación equiparada agravada, en perjuicio de una menor que actualmente tiene 14 años.

De acuerdo con un boletín informativo, la dependencia estatal informó que el caso se registró entre julio de 2016 y octubre de 2017 en la comunidad de Mezquital Burabampo, perteneciente al municipio de Etchojoa. La investigación arrojó que, en julio de 2016, realizó actos sexuales en agravio de la adolescente, que en ese momento tenía 6 años. El imputado, valiéndose de la confianza depositada en él, incurrió en este tipo de comportamiento.

La FGJES ratifica su compromiso irrestricto con la protección de la niñez y garantiza que los delitos sexuales serán perseguidos y sancionados con todo el peso de la ley", expresó la Fiscalía de Sonora en el comunicado que difundió este sábado 1 de noviembre de 2025 en sus redes sociales.

En múltiples ocasiones, incluyendo la última registrada en octubre de 2017 (etapa en la que la víctima tenía 7 años), el sujeto irrumpió en el domicilio de la niña y cometió abuso sexual contra ella. Sin embargo, hasta que la afectada cumplió los 14 años, decidió contar lo que había pasado y fue en ese momento que se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes, lo que derivó en la emisión de la respectiva orden de aprehensión.

Una vez obtenida la orden judicial, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) efectuaron la detención de Tomás 'N', para que posteriormente se iniciara con el debido proceso penal en su contra. En otro caso similar registrado por la FGJES en Cananea, Luis Fernando 'N', de 45 años, fue vinculado a proceso y se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de abuso sexual agravado, cometido en contra de su hijastra de 12 años.

