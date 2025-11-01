Nogales: Hombre enfrenta prisión preventiva por mantener cautiva a su abuela y pedir rescate millonario

Nogales, Sonora.- Este 1 de noviembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró la vinculación a proceso con medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Jesús Emmanuel 'N', de 31 años. De acuerdo con información extraoficial, se le acusa de mantener cautiva a su abuela, por la cual incluso solicitó un rescate de un millón de pesos.

Los hechos ocurrieron el 27 de octubre de 2025, alrededor de las 08:00 horas, en una vivienda ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio. Ambos se encontraban al interior cuando, de repente, el sujeto se tornó agresivo: la obligó a sentarse en la cama y la amarró con un cable. No conforme con privarla de su libertad, la amenazó con un cuchillo, asegurándole que acabaría con ella por haberlo separado de su familia.

La situación se complicó aún más, ya que afuera se encontraban policías. Jesús Emmanuel les exigió que, a cambio de la liberación de su abuela, le entregaran un millón de pesos en una mochila, la cual tendría que proporcionar su esposa, padres y hermanos. Además, solicitó un vehículo para escapar y puso como condición que despejaran las calles, asegurando que no regresaría a la cárcel bajo ningún motivo.

El hombre todavía no recibe una sentencia

Por su parte, los agentes intentaron de diversas maneras que liberara a la mujer, pero al no acceder con el paso del tiempo, ingresaron al inmueble alrededor de las 09:40 horas del mismo día. Al intervenir, se dieron cuenta que la mujer de la tercera edad, aunque se encontraba con vida, presentaba algunas lesiones no especificadas por la autoridad, que tardarían aproximadamente quince días en sanar.

"Tras su captura en flagrancia, se llevaron a cabo las acciones para su presentación ante los tribunales, donde el agente del Ministerio Público desahogó los datos de prueba suficientes para acreditar su probable responsabilidad y obtener así el auto de vinculación a proceso con la citada medida cautelar de prisión preventiva, para salvaguardar la integridad de la perjudicada", indica el boletín publicado por la fiscalía estatal.

Fuente: Tribuna del Yaqui/ Fiscalía de Sonora