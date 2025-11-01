Nogales: Informan que bebé fallecido tras choque múltiple no viajaba en su silla especial

Nogales, Sonora.- Con respecto al choque múltiple registrado sobre la avenida Obregón y que dejó sin vida a un recién nacido, la Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que el conductor responsable del accidente de tránsito circulaba a exceso de velocidad y que el bebé de dos meses de vida, identificado como Misael Sebastián, no viajaba en la debida silla, si no en los brazos de una tripulante momentos antes del incidente.

De acuerdo con el informe oficial, el percance vial se registró a las 17:26 horas del viernes 31 de octubre de 2025, cuando agentes de Tránsito Municipal atendieron la colisión ocurrida en la prolongación de la avenida Obregón, a la altura de una llantera. Una vez en el lugar de los hechos, los uniformados observaron una Jeep Cherokee, color blanco y modelo 2015, la cual era conducida por Luis 'N', de 35 años de edad.

Los oficiales constataron que la unidad presentaba un fuerte impacto en la parte frontal del lado izquierdo. Asimismo se detectó una vagoneta de la marca Nissan Xtrail, modelo 2020 y color gris, que también presentaba daños severos por choque en la parte frontal del lado izquierdo y era tripulado por Jorge 'N', de 36 años, además de una camioneta Chevrolet Equinox de color negro y modelo 2012, que era manejada por Anselmo 'N', de 25 años.

El choque múltiple ocurrió sobre la avenida Obregón.

Con respecto al vehículo en el que viajaba el pequeño fallecido, las autoridades locales señalaron que se trata de un vehículo compacto de la marca Nissan Versa, sin precisar color ni modelo, el cual tenía daños por choque y era conducido por Juana 'N', de 24 años. En el reporte local se dijo que en ese automóvil también se movilizaba Dolores del Carmen 'N', de 21 años, quien llevaba en sus brazos al bebé de dos meses de edad.

Dos personas, incluido el bebe, resultaron gravemente lesionadas a causa del incidente, por lo que tuvieron que ser trasladadas al Hospital IMSS Bienestar, en donde posteriormente se reportó la muerte del recién nacido. La Dirección de Seguridad Pública Municipal señaló que el conductor de la Jeep Cherokee perdió el control debido al exceso de velocidad, lo que derivó en un desvío a la izquierda y el fatal impacto con los demás vehículos.

El bebé fallecido fue identificado preliminarmente como Misael Sebastián.

