Nueva balacera en Ciudad Obregón: A plena luz del día, atacan a balazos a una mujer en la colonia México

Ciudad Obregón, Sonora.- De nueva cuenta, este sábado 1 de noviembre la cabecera municipal de Cajeme se convirtió en escenario de un nuevo ataque armado que desafortunadamente dejó una víctima. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron poco después del medio día de este sábado en calles de la colonia México, ubicada en la zona sur de Ciudad Obregón, donde al menos una mujer resultó lesionada.

Fue alrededor de las 13:00 horas cuando las autoridades municipales recibieron el reporte sobre una nueva balacera a través del número de emergencias 911. Los lamentables hechos ocurrieron a plena luz del día en la vía pública, sobre la calle Chetumal esquina con la calle Tabasco, donde sujetos no identificados accionaron sus armas en contra de una persona del sexo femenino.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) acudieron como primeros respondientes al lugar, localizando a una mujer lesionada a balazos. De inmediato, solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja para que brindaran los primeros auxilios a la víctima, quien tuvo que ser trasladada a recibir atención médica especializada a un hospital local.

Atacan a balazos a una mujer en la colonia México de Ciudad Obregón

En el lugar de la agresión armada también se hicieron presentes elementos del Ejército Mexicano y otras corporaciones. Tras el aseguramiento del área, al lugar también acudieron uniformados de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para dar inicio a las investigaciones correspondientes, en tanto que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de levantar los indicios balísticos.

Hasta la fecha de publicación de esta nota, se desconoce la identidad de la víctima así como el móvil del crimen; tampoco hay reportes de personas detenidas por estos lamentables hechos. Cabe resaltar que Ciudad Obregón registró un violento cierre de mes de octubre, ya que la noche de ayer viernes 31 de octubre se registraron diversos ataques armados. Una de las agresiones ocurrió en la colonia Esperanza Tiznado y otra en el fraccionamiento Los Ángeles, donde un menor resultó con heridas por proyectil de arma de fuego.

Fuente: Tribuna del Yaqui