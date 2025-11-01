Terrible accidente en Nogales: Bebé de 2 meses pierde la vida en brutal choque múltiple

Nogales, Sonora.- Este pasado viernes 31 de octubre, alrededor de las 17:00 horas, se registró un terrible accidente en la intersección de la avenida Prolongación Álvaro Obregón, a la salida de la ciudad de Nogales. En TRIBUNA informamos oportunamente algunos pormenores, destacando que en el percance estuvieron involucradas tres vagonetas y un vehículo tipo sedán, y que personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Nogales tuvo que realizar maniobras para rescatar a las personas lesionadas.

Sin embargo, hace algunas horas se revelaron las identidades de los afectados y de las víctimas mortales. En una de las unidades, un Nissan Versa rojo, viajaba Juana Nereyda, de 24 años, quien conducía acompañada de su pequeño bebé, Misael Sebastián, de tan solo dos meses de nacido. Los paramédicos intentaron salvar la vida del menor aplicándole reanimación cardiopulmonar (RCP), pero lamentablemente, al llegar al hospital, ya no contaba con signos vitales.

Por su parte, el conductor de una Jeep Cherokee blanca, sin placas de circulación, identificado como Luis Ricardo, de 43 años, fue detenido y presentado ante el Centro de Atención Temprana, mientras que su vehículo quedó bajo resguardo en el corralón del C5. La comunidad nogalense se encuentra profundamente consternada por la pérdida del pequeño Misael, y numerosos ciudadanos han expresado su indignación exigiendo justicia por lo ocurrido.

¿Cómo sucedió el accidente?

De acuerdo con el informe oficial, el conductor de la vagoneta transitaba de sur a norte cuando, al llegar al camellón central, perdió el control del vehículo, lo que provocó que invadiera el carril contrario. De manera inmediata, impactó contra una Nissan X-Trail gris y una Chevrolet Equinox negra, para finalmente chocar con el Nissan Versa rojo que conducía Juana. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce si el accidente se debió a una falla mecánica o a un descuidado error humano.

En otro hecho, también ocurrido ayer en Nogales, sobre la avenida Los Nogales, en el fraccionamiento Las Haciendas, elementos de la Policía Municipal acudieron tras el reporte de una persona lesionada. Al llegar, confirmaron que el individuo ya no presentaba signos vitales. Se presume que falleció tras sufrir una caída desde un cerro de una altura aproximada de entre 25 y 30 metros.

