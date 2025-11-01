Tragedia en Sonora: Reportan asesinato de un padre de familia a manos de su propio hijo

Bahía de Kino, Sonora.- Un trágico caso ocurrido la mañana de este sábado 1 de noviembre de 2025 ha conmocionado a la comunidad de Bahía de Kino, perteneciente al municipio de Hermosillo, Sonora, ya que se registró el asesinato de un padre de familia a manos de su propio hijo. Los primeros reportes indican que el hoy occiso y su vástago sostuvieron una fuerte discusión, la cual derivó en un mortal ataque en contra del hombre, cuya edad por el momento se desconoce.

De acuerdo con información preliminar de medios locales, la víctima mortal perdió la vida a causa de las heridas que sufrió por el ataque de un arma punzocortante al interior de su domicilio, situación que generó una intensa movilización por parte de las corporaciones policiacas y los cuerpos de auxilio. Al llegar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el individuo , identificado por sus seres queridos como José Zavala, ya no contaba con signos vitales.

No merecías esa muerte tan terrible, menos morir a manos de tu propio hijo; eras un gran ser humano, buen esposo, buen padre y gran amigo. Te vas dejando mucho dolor en todas las personas que te queremos, José Zavala", escribió uno de los allegados del fallecido en una publicación difundida en redes sociales.

El hoy occiso fue identificado como José Zavala.

Una vez confirmado el deceso, las autoridades acordonaron el área para que se llevaran a cabo las respectivas pesquisas. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo para que se le puedan practicar las pruebas de ley.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha pronunciado oficialmente sobre el violento hecho ni tampoco se tiene información sobre la detención del presunto responsable, por lo que se espera se comparta un informe detallado en las próximas horas y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización. Por mientras esto sucede, los familiares y amigos de José Zavala han expresado su dolor a través de diversos mensajes compartidos en plataformas digitales.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53T7E pic.twitter.com/JnrrtCmxzZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui