Tres hombres fueron hallados ejecutados en Culiacán; uno ya fue identificado por familiares

Culiacán, Sinaloa.- La mañana de este 1 de noviembre de 2025, fueron encontrados tres hombres asesinados a balazos y con los rostros cubiertos. Los conductores que transitaban por la zona se percataron de su presencia y de inmediato llamaron al número de emergencia 911. De acuerdo con información extraoficial, el hecho ocurrió sobre la carretera Culiacán–Tepuche, rumbo al poblado de Agua Caliente de Los Monzón.

Al sitio acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes confirmaron que se trataba de tres víctimas. Enseguida procedieron a acordonar la escena para evitar la contaminación de indicios. Asimismo, se contó con la presencia de personal de la Dirección General de Investigación Pericial y policías investigadores de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se cuenta con algunos datos sobre los occisos. El primero de ellos es de complexión robusta y tez morena; al momento de su hallazgo vestía un pantalón de mezclilla azul prelavado, camisa verde a cuadros y huaraches de vaqueta. El segundo, de complexión regular y tez morena, portaba una playera azul, pantalón de mezclilla y botas negras.

No hay detenidos

Por último, el tercer implicado del que se tiene registro también es de complexión regular, tez morena, y vestía una camisa azul marino, pantalón negro y un par de huaraches. Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para que se les realice la autopsia correspondiente, y permanecerán bajo resguardo hasta que sus familiares acudan a reclamarlos a las instalaciones.

#Seguridad | Violento Halloween en Ciudad Obregón: Hieren con machete a menor de edad en la colonia Primero de Mayo uD83CuDF83uD83DuDEA8https://t.co/YfeMvkwQgl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 1, 2025

Según medios locales, uno de los tres fallecidos fue identificado en el lugar por sus seres queridos como Julio Noel, quien presuntamente se encontraba desaparecido. No obstante, es necesario esperar a que los familiares acudan a las instalaciones del Ministerio Público para corroborar oficialmente su identidad y confirmar que se trata de la misma persona. En nuestro medio de comunicación, como siempre, estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja en las próximas horas sobre este lamentable suceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui