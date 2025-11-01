Violencia en Ciudad Obregón: Atacan a balazos a persona en la colonia Aves del Castillo

Ciudad Obregón, Sonora.- En una jornada violenta registrada este sábado 1 de noviembre de 2025, una persona resultó lesionada por proyectiles de arma de fuego en la colonia Aves del Castillo, ubicada en el sector sur de Ciudad Obregón, Sonora. Aparentemente se trata de un masculino que fue interceptado y atacado por sujetos armados que lo dejaron herido, generando una intensa movilización por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

De acuerdo con datos preliminares del violento ataque, los hechos se registraron en el cruce de las calles Tucán y Alondra, al norte de la calle 400, en la mencionada demarcación. Hasta el momento se desconoce la identidad y características de la víctima, quien presuntamente no es vecino de la zona. A través de las líneas de emergencias, los residentes del sector reportaron detonaciones de arma de fuego y solicitaron la intervención de las autoridades.

Hasta el lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), acudieron al sitio como primeros respondientes y procedieron a delimitar el área con cinta amarilla. Efectivos del Ejército Mexicano también se presentaron en el área para resguardar el perímetro, mientras que la persona afectada fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó de procesar la escena para integrar la respectiva carpeta de investigación. Se espera que en las próximas horas se comparta un informe detallado de este violento hecho y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización. Con este hecho suman al menos cinco personas lesionadas y dos ejecutados en lo que va de este inicio del mes de noviembre en Ciudad Obregón.

Uno de estos hechos violentos ocurrió en el fraccionamiento Villa Bonita, al norte de la localidad, en donde un sujeto fue atacado a balazos. El individuo, cuya identidad también se desconoce, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron al Hospital IMSS-Bienestar de Ciudad Obregón para recibir atención médica especializada, aunque no se ha informado sobre su estado de salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui