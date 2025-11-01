Violento Halloween en Ciudad Obregón: Hieren con machete a menor de edad en la colonia Primero de Mayo

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de ayer viernes 31 de octubre, que se celebró el Día de Halloween o la Noche de Brujas, Ciudad Obregón vivió una jornada violenta debido a que se registraron un par de ataques armados e incluso una riña entre adolescentes. El resultado de este último hecho fue un menor lesionado, el cual fue atacado con un machete en la colonia Primero de Mayo, ubicada al sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron minutos antes de la media noche, alrededor de las 23:38 horas, cuando vecinos del sector reportaron una pelea física a través del número de emergencia 911. De inmediato, varias unidades de la Policía Municipal de Cajeme y de otras corporaciones se desplegaron sobre la calle Mártires de Cananea, entre las calles Cócorit y Chilpancingo, donde localizaron a la víctima.

Un testigo en el sitio manifestó a las autoridades que un grupo de jóvenes atacó al menor de edad usando un machete, para luego huir con rumbo desconocido. El adolescente atacado resultó con heridas en un brazo y la cabeza, por lo que requirió ser trasladado por paramédicos de Cruz Roja al Hospital IMSS Bienestar de Ciudad Obregón. Afortunadamente, el parte médico señala que la vida del joven no se encuentra en peligro.

Menor de edad resulta lesionado durante ataque armado en la Primero de Mayo

El personal de salud que que atendió a la víctima lo diagnosticó con una herida cortante de tres centímetros en la ceja y otra en el antebrazo derecho, a la altura del codo, las cuales no tardan más de 15 días en sanar. El menor fue identificado como Jesús Aarón S. G., de 15 años de edad, y hasta la fecha de publicación de esta nota, se desconoce el motivo por el que comenzó la pelea. Además, las autoridades no han reportado personas detenidas por estos hechos lamentables.

Cabe resaltar que la noche de ayer miércoles, otro menor de edad también resultó lesionado durante un hecho violento. En esta ocasión se trató de un ataque armado, ocurrido en el fraccionamiento Los Ángeles. En calles de este sector, un menor de edad, identificado como Jorge Enrique H. F., de 15 años, fue atacado a balazos por sujetos no identificados. El reporte señala que ninguna de sus heridas pone en riesgo su vida.

#Seguridad | Accidente en Navojoa: Hombre en silla de ruedas que pedía limosna queda sin vida tras ser embestido uD83DuDEA8https://t.co/jQdLZiuzYO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui