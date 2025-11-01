Violento inicio de noviembre: Ejecutan a hombre en la colonia Sonora de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- En un nuevo hecho violento registrado este sábado 1 de noviembre de 2025, sujetos armados irrumpieron en una vivienda ubicada en la colonia Sonora, al sur de Ciudad Obregón, Sonora, en donde de forma extraoficial se reportó la ejecución a balazos a un joven de 25 años de edad. El homicidio generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas, quienes se congregaron en el lugar de los hechos.

De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron poco antes de las 16:00 horas de este día, cuando gatilleros desconocidos asesinaron a tiros a un masculino, cuya identidad y características particulares por el momento se desconocen, esto en un domicilio situado sobre la calle Saturnino Saldívar, al sur del bulevar CTM. Cabe mencionar que familiares de la víctima moral se dieron cita en el sitio del ataque.

Hasta la zona acudieron elementos de la Policía Municipal de Cajeme, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Ejército Mexicano, quienes, al confirmar la presencia del cuerpo sin vida de la víctima en cuestión, procedieron a delimitar el perímetro con cinta amarilla. Por su parte, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento se desconoce la identidad y las características particulares de la víctima mortal.

Finalmente, el cadáver fue trasladado al anfiteatro local, en donde se le realizarán las pruebas de ley y posteriormente será entregado a su familia para que se lleven a cabo los servicios funerarios. Ninguna autoridad ha confirmado alguna detención derivada de esta violenta agresión, por lo que se espera que en las próximas horas se comparta un informe detallado del caso y en TRIBUNA te mantendremos al tanto de cualquier actualización.

Cabe mencionar que, horas antes de que se registrara este homicidio, una mujer resultó lesionada por proyectiles de arma de fuego en un hecho ocurrido sobre la calle Chetumal esquina con la calle Tabasco, en la colonia México de Ciudad Obregón. Elementos policíacos se dieron cita en el área, mientras que paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios a la fémina y posteriormente fue llevada a un nosocomio de la localidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui