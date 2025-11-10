Adulto mayor salió de su domicilio para hacer ejercicio y falleció sorpresivamente en Ahome

Ahome, Sinaloa.- Mientras realizaba su rutina diaria de ejercicio, un adulto mayor perdió la vida de forma sorpresiva en una de las calles principales de la sindicatura del Valle del Carrizo, perteneciente al municipio de Ahome, Sinaloa. Hasta el momento se desconoce la identidad del individuo, de quien se dijo tenía aproximadamente 70 años de edad y domicilio en la comunidad de Gustavo Díaz Ordaz, ubicada en la mencionada sindicatura.

De acuerdo con información del portal de noticias Los Noticieristas, el hombre salió de su vivienda para caminar, como solía hacerlo a manera de ejercicio. Sin embargo, al llegar al edificio de Correos de México, comenzó a experimentar malestares físicos y se desplomó en plena vía pública. Tras ser alertados mediante una llamada a las líneas de emergencias del 911, elementos policíacos y personal médico se trasladaron al lugar.

En el lugar trascendió que el adulto mayor pudo haber perdido la vida por un infarto fulminante ya que no presentaba signos de violencia, sin embargo, será hasta que le realicen la necropsia para saber con exactitud las causas de su fallecimiento", detalló el medio anteriormente citado.

Extraoficialmente se presume que el hoy occiso sufrió un infarto fulminante.

Paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome acudieron al llamado y le realizaron maniobras de RCP; sin embargo, el individuo ya no contaba con signos vitales. Por su parte, personal de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana acordonó y resguardó la zona, mientras que peritos de la Dirección de Investigación Pericial Zona Norte, adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, se encargaron de las diligencias correspondientes.

Una vez culminadas las pesquisas en el área, las autoridades ordenaron el levantamiento del cuerpo, el cual estuvo a cargo de trabajadores de una funeraria local de la sindicatura del Valle del Carrizo. En las próximas horas se le practicará la necropsia de ley y será resguardado hasta que sea identificado legalmente por sus familiares. Se espera que en los siguientes días se brinde un reporte detallado para esclarecer la muerte del adulto mayor.

Fuente: Tribuna del Yaqui