Agresor en casa: Dan 34 años de cárcel a padrastro por abusar de una menor en Puerto Peñasco

Hermosillo, Sonora.- El sistema de justicia de Sonora dictó una sentencia de 34 años y 4 días de prisión en contra de Alejandro 'N', de 36 años de edad, tras ser declarado culpable de los delitos de abuso agravado reiterado, cometido en perjuicio de una menor de 16 años. De cuerdo con lo informado por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJES), los hechos ocurrieron en la ciudad de Puerto Peñasco, el pasado mes de octubre.

El ahora sentenciado, en su rol de padrastro de la víctima, cometió las agresiones dentro del entorno familiar. La investigación, a cargo del Ministerio Público se centró en recabar las evidencias necesarias para construir el caso y garantizar que los actos no quedaran impunes. Durante la audiencia de debate de juicio oral, efectuada el 28 de octubre de 2025, la Fiscalía presentó las pruebas periciales, documentales y testimoniales recabadas.

Dichas pruebas demostraron la responsabilidad del acusado en los delitos imputados, por lo cual, el juez emitió un fallo condenatorio. Posteriormente, el 4 de noviembre, se realizó la audiencia de individualización de la pena, un procedimiento en el que se determina la sanción específica correspondiente a los delitos probados. El juez impuso una pena desglosada de 15 años por cada uno de los dos cargos de abuso agravada, sumando 30 años.

Asimismo, añadió 4 años y 4 días por el delito de abuso agravado reiterado, resultando en la condena total. La Fiscalía de Sonora señaló que con este resultado "reitera su compromiso irrestricto en el combate a la violencia sexual y la protección de las niñas, niños y adolescentes; mediante la constante capacitación y el uso de técnicas de litigación especializada, la institución garantiza la obtención de sentencias ejemplares que combaten la impunidad".

Sentencia de 34 años de prisión por violación agravada y abuso sexual reiterado en Puerto Peñasco



Hermosillo, Sonora, 10 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo un fallo condenatorio y una sentencia de 34 años y 4 días de… pic.twitter.com/ECbFk7UQgA — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 10, 2025

Cabe recordar que hace unos días fue detenido y vinculado a proceso un hombre llamado Tomás 'N', de 50 años de edad, quien es señalado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso agravado, en perjuicio de una menor que actualmente tiene 14 años. El caso se registró entre julio de 2016 y octubre de 2017 en la comunidad de Mezquital Burabampo, perteneciente al municipio de Etchojoa.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora