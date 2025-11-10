¡Síguenos!
Nogales

Arrestan a sujeto por amenazar a su familia con machete en Nogales; se atrincheró en casa

El sujeto amenazó con un machete a su sobrino, violando así una orden de protección que ya existía para que no se acercara a la casa donde fue detenido

El hombre detenido, Francisco R., de 45 años de edad Foto: Cortesía

Nogales, Sonora.- Un hombre de 45 años de edad fue puesto bajo arresto por agentes de la Policía Municipal de Nogales, después de ser señalado como responsable de un episodio de violencia familiar en la colonia Buenos Aires. El violento hecho, ocurrido durante la tarde de ayer domingo 9 de noviembre, movilizó a las autoridades tras recibir un reporte sobre una persona que amenazaba a sus parientes con un arma blanca.

El operativo se activó alrededor de las 14:22 horas, cuando una llamada de emergencia alertó sobre un conflicto en un domicilio particular. Al llegar a la ubicación, los oficiales confirmaron la situación al encontrar a un individuo, posteriormente identificado como Francisco R., quien portaba un arma tipo machete y la abalanzaba de manera amenazante contra uno de sus sobrinos en el interior de la vivienda, por motivos que no fueron revelados.

Con la autorización de la reportante para ingresar, los agentes procedieron a intervenir. Sin embargo, el sujeto opuso resistencia, intentando impedir el paso de los policías mientras sostenía unas tijeras de podar y un martillo. Durante el altercado, verbalizó su negativa a ser detenido, lo que generó varios minutos de tensión hasta que, aplicando los protocolos correspondientes, los oficiales lograron someterlo y desarmarlo para evitar riesgos.

La madre del detenido, quien solicitó el auxilio a las autoridades, informó que contaba con una medida de protección vigente (orden de alejamiento) en contra de su hijo, la cual le prohibía acercarse a ella y al domicilio. Su testimonio, junto con el del sobrino afectado, fueron documentados. Finalmente, Francisco R. fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público.

Las herramientas que utilizó para amedrentar a sus familiares y a los oficiales fueron aseguradas como evidencia. Francisco R. enfrentará cargos por los probables delitos de violencia familiar, amenazas, resistencia de particulares y desacato a una orden judicial.

