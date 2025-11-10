Asesinó a dos menores: Cae responsable de balacera en la Posada del Sol de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado mes de octubre ocurrió un ataque armado en Ciudad Obregón, que resultó en la muerte de dos adolescentes y dejó a otros cinco con lesiones. Como resultado de las labores de investigación sobre este caso, un individuo identificado como Adrián 'N', alias 'El Forest', de 22 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

El acusado enfrentará un proceso penal por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, así como por tentativa de homicidio calificado. La medida cautelar impuesta por la autoridad judicial fue la de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá recluido durante el desarrollo de la investigación complementaria. Según la carpeta de investigación, el crimen ocurrió el 4 de octubre en un domicilio de la colonia Posada del Sol.

El ahora detenido, presuntamente en compañía de otros individuos, habría llegado a las calles Santa Martina y San Eligio, donde abrieron fuego contra un grupo de jóvenes. La agresión provocó la muerte de dos de las víctimas de 13 y 16 años de edad, mientras que cinco más resultaron heridos. Gracias a la rápida respuesta de los servicios de emergencia y la atención médica oportuna, se logró salvar la vida de los cinco sobrevivientes.

La detención de Adrián 'N' tuvo lugar el pasado 8 de noviembre, cuando elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente, en una acción coordinada entre la AMIC y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se realizó una diligencia de cateo en una vivienda de la colonia Las Fuentes, vinculada al sospechoso.

Durante este operativo, las autoridades aseguraron una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores para fusil de asalto tipo AR-15, una funda táctica para pierna y un teléfono celular. Todos estos elementos han sido integrados como evidencias a la investigación para fortalecer el caso. La Fiscalía de Sonora indicó que con esta acción "reafirma su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes y con el esclarecimiento total de los delitos de alto impacto".