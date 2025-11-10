Ataque armado en Ciudad Obregón: Sicarios ejecutan a hombre en calles de la colonia Libertad

Ciudad Obregón, Sonora.- En la colonia Libertad, de Ciudad Obregón, se registró un nuevo ataque armado que dio como resultado la muerte de una persona del sexo masculino. El hecho, el segundo de su tipo durante este día, tuvo lugar durante la noche de hoy lunes 10 de noviembre, sobre la calle Río Guasave, entre la calle Río San Fernando y el bulevar Las Torres, generando una intensa movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

Fue alrededor de las 21:00 horas, cuando las autoridades recibieron un reporte sobre detonaciones de arma de fuego en dicho sector. De acuerdo con las primeras indagatorias, la víctima se encontraba en la vía pública cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones para posteriormente darse a la fuga. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios al afectado.

Sin embargo, tras valorarlo, confirmaron que ya había muerto, quedando su cuerpo tendido sobre la banqueta. La escena del crimen fue asegurada por un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Policía Municipal de Cajeme. Hasta el momento, la identidad del occiso no ha sido revelada y no se ha reportado la detención de alguna persona implicada.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las diligencias correspondientes, realizando el levantamiento de indicios balísticos y otras pruebas para integrarlas a la carpeta de investigación. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia correspondiente que permitirá establecer su identidad y la causa exacta de su muerte.

El lugar donde la víctima fue asesinado con disparos de arma de fuego

Como se recordará, la tarde de este mismo lunes se registró una agresión armada en contra de un vehículo en la comunidad de San José de Bácum, municipio de Bácum, suceso que provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad. Por fortuna no se reportan personas lesionadas ya que el conductor logró escapar rumbo a Ciudad Obregón. Los hechos se dieron alrededor de las 17:00 horas cuando presuntos sicarios balearon una pick up tripulada.

Fuente: Tribuna del Yaqui