Brutal agresión en Iztapalapa: Cae hombre por golpear a su madre con un MARTILLO

Ciudad de México.- La noche de este domingo terminó con un Código Rojo en la Ciudad de México (CDMX). Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a un domicilio en la colonia Pueblo Santiago Acahualtepec, en la alcaldía Iztapalapa, luego de recibir una denuncia que alertaba sobre un ataque dentro de una vivienda. En el lugar fue detenido un hombre de 32 años, acusado de atacar con un martillo a su madre.

De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, la víctima, cuya identidad no fue revelada a medios de comunicación, realizó una llamada a la línea *SOS Mujeres 765, herramienta habilitada para atender emergencias relacionadas con violencia de género. La denunciante informó que el sujeto, su propio hijo, la había agredido utilizando un martillo.

La víctima fue golpeada en la cabeza y en varias partes del cuerpo

Cuando los policías llegaron al domicilio encontraron a la mujer de 50 años de edad con visibles heridas, manchas de sangre en el rostro y diversas partes del cuerpo. Ante esto, los oficiales la resguardaron inmediatamente y solicitaron apoyo médico. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) diagnosticaron a la víctima con traumatismo craneoencefálico leve y múltiples lesiones cortocontusas, producto de los golpes. No obstante, señalaron que a pesar de la gravedad del ataque, la mujer no requería traslado hospitalario.

Con autorización de la afectada, los oficiales entraron al inmueble para detener al presunto agresor. Durante una revisión preventiva, hallaron el martillo que habría sido utilizado, el cual presentaba manchas hemáticas en la empuñadura. Tanto el detenido como el objeto asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Tras contener la situación, agentes de la SSC ofrecieron orientación legal y psicológica a la mujer para acompañarla en el proceso de denuncia y canalizarla a servicios especializados de apoyo a víctimas de violencia. En tanto, el Ministerio Público determinará en las próximas horas la situación jurídica del detenido y continuará con la investigación correspondiente. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui