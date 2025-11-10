Cae director de la Policía de Jalapa, Tabasco, y cinco agentes por vínculos con La Barredora

Jalapa, Tabasco.-Derivado de un operativo desplegado el fin de semana, elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) concretó la detención de 51 personas relacionadas con la delincuencia organizada, entre los que destaca el director de la Policía Municipal de Jalapa, Miguel Luciano 'N', y cinco agentes en activo, quienes son señalados de sostener vínculos con La Barredora, un brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco.

La captura del mando policíaco de Jalapa, Tabasco, así como los cinco policías preventivos, forma parte de las acciones efectuadas por este comando de élite integrado por fuerzas estatales y federales que desde principios de este año combaten la ola de violencia provocada por la agrupación criminal fundada por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco durante el periodo del entonces gobernador, Adán Augusto López Hernández.

Según la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND), la detención de Miguel Luciano 'N' se registró el domingo 9 de noviembre de 2025 en el municipio Jalapa, localidad que se encuentra a 44 kilómetros de Villahermosa, la capital de la entidad. Una vez que se confirmó la aprehensión del funcionario local, el presidente municipal de Jalapa, José Manuel Hernández, se pronunció en redes sociales y destacó el plan de seguridad estatal y federal.

uD83DuDEA8Detienen al director de la policía municipal de Jalapa, Tabasco, Miguel Luciano Vázquez, junto con cinco agentes de la corporación, presuntos integrantes de “La Barredora”.



uD83DuDCF0@giltabasco pic.twitter.com/Ou7reqAjDO — Azucena Uresti (@azucenau) November 10, 2025

En línea con el proyecto del plan de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Javier May Rodríguez, hacemos público que estamos bajo el modelo de cero tolerancia, cero impunidad. Estamos con el firme compromiso y determinación de rescatar lo que por derecho merecemos todos, que es la paz. La nula mano dura en tanto tiempo causó que Jalapa fuera fácil presa de la delincuencia", expresó el alcalde.

A Miguel Luciano 'N' y a los cincos elementos policíacos se les relaciona directamente con el asesinato de tres mujeres en la ranchería El Castaño, perteneciente al municipio de Macuspana, ocurrido el pasado 7 de noviembre del presente año. De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Excélsior, el director de Seguridad Pública de Jalapa era cercano a un jefe regional de La Barredora identificado como 'El Mosca' o 'El 70'.

??Comunicado: La #FGETabasco informa sobre detenciones relacionadas con posibles hechos violentos en #Macuspana. pic.twitter.com/R2hmHh0N4u — Fiscalía General de Tabasco (@FGETabasco) November 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui