Conductor ebrio impacta por alcance a dos motocicletas en Durango; reportan un muerto

Durango, Durango.- En un hecho registrado durante la noche del domingo 9 de noviembre de 2025, un joven motociclista perdió la vida tras ser embestido por el conductor de una camioneta en la capital de Durango. El percance tuvo lugar sobre el bulevar Domingo Arrieta y la calle Carmen Serdán, en la colonia Campo Alegre, específicamente en el puente del Arroyo Seco, hasta donde arribó personal de los servicios médicos y elementos de seguridad.

Aproximadamente a las 20:28 horas, las líneas de emergencias del 911 recibieron un reporte sobre un accidente de tránsito y la presencia de una unidad volcada con personas lesionadas en el lugar, de acuerdo con el informe oficial. En el percance, el tripulante de una camioneta con placas GCB-106-D, quien fue identificado como Fernando 'N', de 34 años de edad, se encontraba conduciendo en estado de ebriedad.

El responsable circulaba sobre el bulevar Domingo Arrieta, pero al llegar al cruce con la calle Carmen Serdán, chocó por alcance a dos motocicletas y posteriormente volcó su vehículo. La primera unidad ligera era una Vento Lithium tipo turismo, color negro con naranja y sin número de placa visible, en la que se desplazaban dos jóvenes identificados como Juan Antonio Félix González, de 18 años, y Daniel Esparza Simental, de 24.

A eso de las 20:15 horas de ayer, sobre el bulevar Domino Arrieta y calle Carmen Serdán, de la colonia Campo Alegre, de la ciudad de Durango, una camioneta marca Ford, tipo Explorer, color negro, que manejaba Fernando, de 34 años, chocó por alcance a una motocicleta marca... pic.twitter.com/gSiy69P0KN — Pilar Aguilar (@pilaraguilarm) November 10, 2025

Los dos afectados resultaron con lesiones en distintas partes del cuerpo, por lo que fueron auxiliados por paramédicos de Cruz Roja, quienes los trasladaron al Hospital General 450. Con respecto a la segunda motocicleta implicada, las autoridades indicaron que es una Veloci tipo Cross, modelo 2025, color rojo y con placas 98KXT5, la cual era conducida por Alejandro Barrera Medina, de 27 años. El motociclista resultó gravemente herido y fue internado en una clínica del IMSS.

Mediante un comunicado difundido la tarde de este lunes 10 de noviembre, las instancias competentes confirmaron el deceso de Alejandro tras presentar un traumatismo severo en el tórax y cráneo. Tras ser valorado por un médico de guardia, se dictaminó que el conductor de la camioneta presentaba segundo grado de ebriedad. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Durango se encargó de las diligencias e investigaciones correspondientes.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/IT1CX3oyd7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 10, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui