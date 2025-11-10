Confirman que asesino de Carlos Manzo fue abatido tras su detención; investigan a escoltas

Uruapan, Michoacán.- El Gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, puso en marcha una investigación para esclarecer todos los ángulos del reciente asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. En una conferencia de prensa, el mandatario confirmó que, si bien el presunto autor material del crimen fue abatido en el lugar, las pesquisas se extienden a dos áreas críticas, la vulnerabilidad del equipo de seguridad del edil y las circunstancias precisas de la muerte del agresor.

Una de la investigaciones es por el notorio fallo en el protocolo de protección. Ramírez Bedolla detalló que el alcalde Manzo contaba con un robusto dispositivo de seguridad, compuesto por ocho escoltas personales y un segundo círculo de 14 elementos de la Guardia Nacional. A pesar de este despliegue de 22 agentes, el atentado se consumó, lo que ha generado serios interrogantes sobre la eficacia y la actuación de ambos cuerpos de seguridad.

La Fiscalía del Estado realizará un análisis pericial tanto del equipo de seguridad personal, que según se informó fue seleccionado directamente por la Presidencia, como del contingente de la Guardia Nacional, con el objetivo de identificar las brechas que permitieron al atacante alcanzar su objetivo.

uD83DuDD34 El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que se está investigando por qué la escolta de Carlos Manzo se flexibilizó y los motivos por los cuales se abatió al sicario después de detenerlo.pic.twitter.com/BKKHt3skdw — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) November 11, 2025

El criminal abatido

Asimismo, una segunda vertiente de la investigación se centra en las circunstancias sobre la muerte del presunto homicida, identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años. Según la versión oficial expuesta por el gobernador, el individuo fue inicialmente detenido por los agentes en la escena del crimen. Sin embargo, momentos después se habría producido un forcejeo que culminó con un disparo, resultando en la muerte del sospechoso.

La Fiscalía está indagando de manera específica el origen de esa confrontación y la justificación del uso de la fuerza letal, para determinar responsabilidades y asegurar que los protocolos se siguieron correctamente. Frente a las crecientes demandas de renuncia por parte de sectores de la sociedad, Ramírez Bedolla adoptó una postura serena, calificando las manifestaciones como una reacción comprensible ante la gravedad de los hechos.

La #Fiscalía de Michoacán confirmó que Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años con adicción a la metanfetamina y presunto miembro del CJNG, fue el homicida del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue atacado a tiros el pasado sábado. pic.twitter.com/7ruhSVB2yi — Mediartis (@mediartis_x) November 6, 2025

"Entendemos el coraje que tienen por lo ocurrido", afirmó, al tiempo que celebró el carácter pacífico de la mayoría de las protestas. Enfatizó que su administración está plenamente enfocada en garantizar que se haga justicia y pidió a la ciudadanía y a los medios de comunicación "no especular" y esperar a que las autoridades presenten "información corroborada" una vez que avancen las diligencias. La prioridad, reiteró, es ofrecer una explicación completa y transparente de lo sucedido.

Fuente: Tribuna del Yaqui