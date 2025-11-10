Detienen a presunto criminal en Rosario de Tesopaco; llevaba arma larga y 2 mil dosis de droga

Rosario de Tesopaco, Sonora.- Durante una acción de seguridad implementada en la zona serrana de Sonora, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) lograron la captura de un presunto integrante el crimen organizado y el aseguramiento de armas de fuego, narcóticos y un vehículo. El detenido fue identificado como Brayan José 'N', de 25 años de edad.

El hecho sucedió durante labores de patrullaje en la zona urbana del municipio de Rosario de Tesopaco, cuando las fuerzas del orden detectaron una camioneta tipo Ford Expedition estacionada de manera irregular sobre la calle Campana, en su cruce con la calle Ejido, la cual presentaba las puertas abiertas y carecía de placas de circulación, lo que levantó sospechas. Al aproximarse para realizar una inspección, los agentes observaron que un sujeto bajaba del vehículo.

Los oficiales notaron que el individuo portaba a la altura de la cintura un arma de fuego corta, por lo que procedieron a su inmovilización para prevenir cualquier riesgo. Una vez asegurada la persona, se realizó una revisión del interior de la camioneta. En el vehículo se localizó un fusil de asalto tipo AK-47, conocido comúnmente como 'cuerno de chivo', dos cargadores de alta capacidad para dicha arma y más de 200 cartuchos útiles de diversos calibres.

Así como ocho paquetes que contenían una sustancia granulada, presumiblemente un narcótico, con un volumen estimado de 2 mil dosis individuales. El individuo, junto con todo el material decomisado, incluyendo el arma corta calibre 9 milímetros, el fusil 7.62x39, los cargadores, la munición, la droga y el vehículo, fue puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Por todo lo anterior, a Brayan José 'N' se le imputarán cargos por la probable comisión de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La Fiscalía de Sonora señaló con esta acción "reafirma su compromiso con el combate al crimen organizado y la reducción de la violencia en la región serrana, mediante acciones conjuntas que fortalecen la seguridad y el Estado de Derecho en la entidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora