Disparan contra pick up en San José de Bácum; conductor logró huir hacia Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este lunes 10 de noviembre se registró una agresión armada en contra de un vehículo particular en la comunidad de San José de Bácum, municipio de Bácum, suceso que provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad. Por fortuna no se reportan personas lesionadas. Los hechos iniciaron alrededor de las 17:00 horas cuando, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego.

Por motivos que aún se desconocen, una camioneta tipo pick up, identificada como un Toyota Tacoma TRD, fue atacada a balazos por sujetos no identificados. Ante esto, el conductor de la unidad reaccionó para salvaguardar su integridad, emprendiendo la huida sobre la calle Base hacia el municipio de Cajeme. Durante el trayecto, el afectado logró comunicarse al número de emergencias 911 para solicitar apoyo de las autoridades.

El conductor continuó su marcha hasta llegar a Ciudad Obregón, donde detuvo su marcha en el área de estacionamiento del Campo Hundido del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), sobre la calle Eusebio Kino, entre Madre Teresa de Calcuta y San Antonio, una zona concurrida frente a la Laguna del Náinari. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal.

Dicho personal aseguró el perímetro para iniciar con las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han precisado la cantidad de personas que viajaban en el vehículo agredido. Tampoco se ha informado sobre la detención de algún sospechoso relacionado con el ataque. La investigación sigue en curso para esclarecer el móvil del suceso y localizar a las personas que resulten responsables.

Cabe mencionar que el pasado mes de octubre ocurrió un ataque armado en Ciudad Obregón, que resultó en la muerte de dos adolescentes y dejó a otros cinco con lesiones. Como resultado de las labores de investigación sobre este caso, un individuo identificado como Adrián 'N', alias 'El Forest', de 22 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso, informó este lunes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Fuente: Tribuna del Yaqui