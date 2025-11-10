En plena vía pública de Buenavista, CDMX, hallan a un hombre sin vida: Esto es lo que se sabe

Ciudad de México.- La noche de este domingo, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Buenavista, luego de que se reportara la presencia de un hombre inconsciente sobre la vía pública. Al llegar, los oficiales confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales, por lo que el área fue acordonada para iniciar con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche del domingo 9 de noviembre de 2025, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en la calle Camelia, casi esquina con Aldama, en la alcaldía Cuauhtémoc. Se indicó que la víctima era un hombre en situación vulnerable, conocido por los vecinos de la zona debido a que solía recoger y acomodar basura para obtener algo de dinero.

Vecinos de la colonia Buenavista prendieron una veladora para un hombre en situación de calle que murió en la alcaldía Cuauhtémoc, de la CDMX.



Aunque era apreciado por su trato amable, también se sabía que padecía problemas relacionados con el consumo de alcohol. Algunas personas del sector identificaron al fallecido como 'Caramelo', un apodo que él mismo utilizaba cuando hablaba con quienes lo conocían. Vecinos señalaron que solía dormir al aire libre, cerca de un terreno baldío perteneciente a una empresa de telecomunicaciones, y que durante el día se dedicaba a barrer calles o recolectar cartón para venderlo.

Fue personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), adscrito al Sector Buenavista, el cual confirmó el hallazgo del masculino y pidió apoyo a paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Sin embargo, los socorristas señalaron que, por desgracia, el hombre había muerto. Tras la revisión preliminar, se consideró que la muerte pudo deberse a una congestión alcohólica.

La zona fue resguardada con cintas de seguridad para evitar la alteración de posibles indicios. Peritos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales realizaron la inspección del lugar, tomaron fotografías y levantaron el cuerpo para trasladarlo al anfiteatro, donde se abrirá una carpeta de investigación.

Las autoridades continuarán con las pesquisas para confirmar la causa de la muerte y realizar la identificación oficial. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas o algún reporte de violencia en relación con el caso.

