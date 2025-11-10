Está acusado de fraude: Cae en Hermosillo Carlos Zahid, buscado por la justicia de Chihuahua

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) lograron la detención de un hombre llamado Carlos Zahid 'N', de 27 años de edad, en la ciudad de Hermosillo. El individuo era requerido por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGEC) por su presunta implicación en el delito de fraude específico. El operativo de captura se realizó sobre la calle Granados, en la colonia Jacinto López.

Esto fue posible gracias al trabajo de inteligencia y cruce de información con las autoridades chihuahuenses. El personal de la AMIC ubicó al sujeto, quien se dedicaba a actividades comerciales relacionadas con la compra y venta de cebolla. La detención se realizó mediante una orden de aprehensión que había en su contra, sin que se reportaran incidentes. Una vez asegurado, Carlos Zahid 'N' fue trasladado a las instalaciones de la AMIC.

En el sitio se completaron los procedimientos de registro correspondientes y ser ingresado temporalmente en celdas de seguridad. Se encuentra a la espera de la llegada de agentes de la Fiscalía de Chihuahua, quienes se encargarán de formalizar el proceso de entrega-recepción. Posteriormente, el acusado será trasladado a dicha entidad para ser presentado ante el juez que emitió la orden y así continuar con su proceso legal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) refrenda su compromiso con la coordinación interinstitucional y el combate a la impunidad, fortaleciendo los mecanismos de colaboración con otras fiscalías del País para garantizar la aplicación de la ley sin fronteras", se lee en el comunicado.

Hace solo unos días sucedió un hecho similar en Sonora. Una colaboración entre México y Estados Unidos, en materia de seguridad, permitió que autoridades sonorenses lograran la detención de un ciudadano estadounidense que era buscado por la justicia de su país por delitos graves. El pasado 3 de noviembre, un operativo desplegado en el bulevar López Portillo, de Puerto Peñasco, dio como resultado el aseguramiento de Derek 'N', de 57 años de edad.

Fuente: Tribuna del Yaqui