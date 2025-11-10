Explosión de Waldo's en Hermosillo: 11 personas de la empresa y 23 funcionarios han sido requeridos por FGJES; no hay detenidos

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que hasta el momento han sido requeridas 11 personas de la empresa y 23 funcionarios públicos de diversos niveles para que den su declaración. La dependencia considera que hay avances significativos, pero hasta el momento no se reportan detenidos por los hechos.

Mediante un comunicado, la dependencia informó que se han desarrollado diversos actos de investigación que incluyen dictámenes periciales, informes de policía, declaraciones de particulares, testigos y empleados de la empresa involucrada, así como de servidores públicos de los distintos niveles de gobierno, los cuales se integran a la carpeta correspondiente. La FGJES explicó que han rendido declaración ante el Ministerio Público 11 personas relacionadas con Waldo's, entre los que están gerentes y personal administrativo, así como que ya se solicitó que directivos de alto nivel comparezcan.

También se informó que, hasta el momento, han comparecido 13 servidores públicos del ámbito municipal, adscritos a las áreas Protección Civil, Inspección y Vigilancia, así como a la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cideu). Mientras que del ámbito estatal y federal han rendido declaración seis servidores públicos de Protección Civil y cuatro más de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La FGJES sigue con las investigaciones

Por otra parte, la FGJES señaló: "Se ha solicitado la comparecencia de representantes de diversas empresas que brindaron servicios a la sucursal siniestrada, quienes están siendo localizados con el apoyo de Fiscalías de Justicia de cuatro entidades federativas". La dependencia estatal reiteró que hay total transparencia, rigor técnico e independencia. Además, como lo adelantó el gobernador Alfonso Durazo Montaño, se integrarán a los peritajes expertos del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); así mismo la Academia de Instalaciones Eléctricas del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

"La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora trabaja para establecer con precisión las responsabilidades que correspondan, tanto de quienes operaban o administraban el establecimiento siniestrado, como de las instancias encargadas de la supervisión y del cumplimiento normativo. Cada elemento de prueba pericial recabado tiene como propósito sustentar conclusiones claras que permitan garantizar justicia y evitar impunidad bajo una conducción técnica y autónoma de esta representación social", afirman en el boletín.

Fuente: Tribuna del Yaqui