Fernando subió a un joven a su camioneta y lo privó de la libertad; fue detenido en Nogales

Nogales, Sinaloa.- En hechos registrados durante la madrugada de este lunes 10 de noviembre de 2025, agentes de la Policía Municipal de Nogales efectuaron la detención de un hombre identificado como Fernando 'N', de 51 años de edad, quien aparentemente se encontraba en estado de ebriedad y es señalado por la privación de la libertad de un joven. Las autoridades locales fueron alertadas a través de un reporte a las líneas de emergencias del 911.

De acuerdo a un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 01:55 horas, cuando Sergio M., de 19 años, reportó que fue interceptado y subido a la fuerza a una camioneta Dodge Dakota de color beige, esto mientras se dirigía a un expendio de cerveza ubicado junto a la carretera que conecta a Nogales con Santa Cruz. La víctima relató que fue llevado contra su voluntad a un campo situado al sur de la carretera.

Sin embargo, al llegar a la altura del ejido López Mateos, consiguió descender de la unidad y corrió hasta que se perdió entre el monte y la oscuridad de la madrugada. Por su propios medios se trasladó a su domicilio y solicitó el apoyo de las fuerzas del orden. Durante un recorrido con los oficiales, el afectado identificó el vehículo en el que había sido raptado, mismo que no tenía la defensa delantera y presentaba las luces traseras dañadas.

Los uniformados procedieron a marcarle el alto al conductor y, tras abordarlo, se percataron de que el sujeto desprendía un fuerte olor a alcohol. Tras ser aprehendido, Fernando 'N' fue presentado ante un médico de guardia, quien determinó que se encontraba en tercer grado de ebriedad, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades y definir su situación legal.

Joven es apuñalado por su vecino

En otro caso registrado durante la madrugada del miércoles 5 de noviembre en la colonia Luis Donaldo Colosio de Nogales, un joven identificado como Cristian D., de 22 años de edad, resultó gravemente herido tras sufrir un ataque con un arma blanca. La Secretaría Seguridad Pública Municipal detalló que momentos antes de la agresión, la víctima sostuvo una discusión con un vecino del sector que posteriormente lo apuñaló en el cuello.

Fuente: Tribuna del Yaqui