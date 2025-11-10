Fuerte CHOQUE entre pipa y auto en la Carretera Ímuris–Cananea moviliza a las autoridades

Cananea, Sonora.- La noche de este domingo, la Coordinación Estatal de Protección Civil Sonora (CEPC) informó sobre un fuerte accidente en la carretera Ímuris-Cananea, el cual provocó el cierre total de la circulación en ambos sentidos. De acuerdo con lo reportado por la dependencia, el percance ocurrió a la altura del kilómetro 154, donde una pipa colisionó contra un automóvil tipo sedán, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y a equipos de emergencias de los tres niveles de Gobierno.

Autoridades cierra la vialidad

Desde los primeros minutos tras el incidente, oficiales de tránsito, Guardia Nacional División Caminos y personal de Protección Civil acordonaron la zona para evitar riesgos adicionales. Debido a la presencia del vehículo de carga volcado, así como del derrame de combustible que pudo haberse generado, se determinó cerrar el tránsito de manera temporal mientras se realizaban maniobras de control y limpieza.

Las autoridades pidieron a los conductores paciencia y seguir rutas alternas mientras el tramo permanece restringido. También solicitaron a quienes circulan cerca del área reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que dirige el movimiento vehicular de forma intermitente. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha reportado si ese tramo de la Carretera Ímuris-Cananea ya fue abierto.

Aunque se confirmó la participación de una pipa y un vehículo compacto, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el estado de las personas involucradas ni el origen del choque. Tampoco se reportó la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana ni hospitalizaciones por este siniestro.

Mantener precaución en la zona

La Ímuris–Cananea es una vía clave para el tránsito regional y la conexión hacia la frontera, por lo que el cierre podría generar complicaciones para los viajeros. Corporaciones recomiendan mantenerse informados a través de canales oficiales y planear con anticipación cualquier traslado por la región.

Hasta ahora, las investigaciones continúan abiertas para determinar las causas del choque y si hubo fallas mecánicas, exceso de velocidad o alguna otra condición que haya provocado el percance.

Fuente: Tribuna del Yaqui