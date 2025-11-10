Golpe al narco en Sonora: Caen 'El Toro' y 'El Torito', operadores de Los Rusos, confirma Harfuch

San Luis Río Colorado, Sonora.- La mañana de este lunes 10 de noviembre de 2025, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la detención de dos presuntos generadores de violencia en el estado de Sonora: se trataría de dos operadores de la célula delictiva conocida como Los Rusos. La captura se realizó durante operativos coordinados entre autoridades federales y estatales en la zona fronteriza de la entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño.

Aseguran a 'El Toro' y 'El Torito' en cateos simultáneos

De acuerdo con información compartida por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, en dos cateos realizados en San Luis Río Colorado (municipio del norte de Sonora) fueron asegurados Abdel 'N', alias 'El Toro', y Miguel Ángel 'N', conocido como 'El Torito', quienes estarían identificados como integrantes activos de esta célula criminal.

En dos cateos realizados en San Luis Río Colorado, Sonora, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico con @fgjesonora detuvieron a Abdel “N, alias “El Toro”, y a Miguel Ángel “N”, alias “El Torito”, integrantes de la célula delictiva “Los Rusos”.… pic.twitter.com/Hpvmf44cLd — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 10, 2025

La acción fue ejecutada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), según detalló García Harfuch en sus redes sociales oficiales.

'El Toro' estaría ligado al tráfico de metanfetamina

En el mismo comunicado García Harfuch, señaló que Abdel 'N' es investigado por actividades relacionadas con el tráfico de metanfetamina, distribución de otras drogas y comercialización de armas de fuego. Asimismo, el ahora detenido cuenta con antecedentes por delitos de homicidio y lesiones, por lo que se le considera un objetivo relevante para las autoridades de seguridad de Sonora.

A la fecha de publicación de esta nota, no se han detallado los artículos asegurados en este operativo, ni si hubo entregamientos o bajas al momento de la captura. Se espera que a lo largo del día las autoridades compartan más detalles.

Los detenidos pasaron a manos del Ministerio Público

Después de los cateos y la detención, ambos sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, donde se determinará su situación jurídica. La SSPC también informó que el operativo se realizó con apoyo del Gobierno de Sonora, que mantiene colaboración permanente en acciones de seguridad dentro del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui