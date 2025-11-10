Hallan a hombre sin vida en la carretera Hermosillo - Guaymas; estas son sus características

Hermosillo, Sonora.- El cuerpo de un hombre fue localizado durante la tarde de este lunes 10 de noviembre a orillas de la carretera federal México 15, en el kilómetro 190 del tramo Hermosillo - Guaymas. El hallazgo fue hecho por integrantes del colectivo Buscadoras por la Paz Sonora. De acuerdo con su informe, esto fue posible gracias a un llamado anónimo que alertaba sobre la posible presencia de un cuerpo en el área.

Al llegar al punto señalado, los miembros del grupo iniciaron un rastreo que culminó con el descubrimiento del fallecido, el cual se encontraba entre la maleza, a pocos metros de la cinta asfáltica. La víctima, quien permanece en calidad de desconocido, es un hombre de entre 25 a 30 años de edad, de complexión delgada, estatura pequeña y tez morena. Al momento de su localización, se observó que vestía camiseta de color verde y pantalón gris, y no portaba calzado.

Entre sus características físicas, se destacó que la falta uno de sus brazos. El cuerpo presentaba una herida visible en la zona del estómago y rastros de sangrado en el rostro. Por el estado que presentaba, se estima que podría haber permanecido en el sitio por un lapso de al menos 3 días. El colectivo Buscadoras por la Paz Sonora realizó un recorrido en el perímetro para descartar la existencia de más cuerpos en las inmediaciones, obteniendo resultados negativos.

Tras esto, dieron aviso a las autoridades correspondientes para que tomaran conocimiento de los hechos. Al lugar acudieron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), cuyos peritos se encargaron de procesar la escena, recabar indicios e iniciar las primeras indagatorias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo.

El cadáver fue encontrad en medio de la maleza

El hombre fue trasladado a Hermosillo, donde se le practicará la necropsia para determinar la causa exacta de la muerte y avanzar en el proceso de su identificación. En caso de contar con un familiar desaparecido con las características mencionadas, se recomienda acudir a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para pedir mayor información al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui