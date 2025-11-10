Hallan muerto a Víctor Alfonso Miranda León, chofer de aplicación desaparecido en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Víctor Alfonso Miranda León fue localizado sin vida tras mantenerse en calidad de desaparecido desde el pasado viernes 31 de octubre de 2025 en Navojoa, Sonora. Familiares de Víctor confirmaron la noticia en una publicación en redes sociales, esto luego de una intensa búsqueda que se realizó durante varios días. Los servicios funerarios se llevaron a cabo en una casa funeraria que se ubica en el mencionado municipio.

La desaparición cobró notoriedad por su presunto parentesco con Miguel Chávez, chofer de Tufesa que se volvió viral hace unas semanas por pedir una oración en memoria a las víctimas del accidente registrado sobre la carretera Guaymas-Hermosillo, mismo en el que estuvo involucrada una unidad de dicha línea de autobuses. Durante la difusión de su caso, medios locales señalaron que Víctor Alfonso es hijastro de Miguel Chávez.

Desde el viernes no sabemos de él. Mi esposa y yo vivimos en Phoenix, muchos de ustedes ya lo saben. Se tuvo que ir muy triste (su esposa), Imagínense cómo va… con el corazón hecho pedazos, porque desde el viernes no sabemos nada de Víctor. Ya se encontró el carro ahí en Navojoa, pero a él no. Y la verdad estoy muy triste, ahora imagínense esposa cómo está. Ayuden a Víctor a que regrese con bien", expresó Miguel a través de un video.

Víctor Alfonso Miranda León estaba desaparecido desde el viernes 31 de octubre de 2025.

Trascendió que el hoy occiso era originario de Navojoa, padre de dos menores y se desempeñaba como chofer de una conocida aplicación. Según el reporte, el hombre se encontraba trabajando en la zona urbana antes de que perdiera comunicación con sus seres queridos. Desde el 31 de octubre, familiares mantuvieron una exhaustiva búsqueda y solicitaron el apoyo de la comunidad para obtener información sobre su paradero.

Miranda León conducía un automóvil Spark de color, con puerta y defensa plata, el cual posteriormente fue localizado abandonado en el estacionamiento del Cinemex que se encuentra en la localidad. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) no se ha pronunciado al respecto de la muerte de Víctor Alfonso Miranda León. Se espera que en las próximas horas se tenga un informe detallado sobre este lamentable hecho.

