Hombre asesinó a su pareja en EU y cruzó a Tijuana con el cuerpo en el asiento del copiloto

Tijuana, Baja California.- Un sujeto identificado como Erick, de 44 años, asesinó a su pareja en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y decidió trasladar el cuerpo a México en un automóvil, con la intención de desaparecerlo en el municipio de Tijuana, Baja California. Sin embargo, su plan no resultó como esperaba, ya que terminó siendo detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

De acuerdo con información extraoficial, el hecho ocurrió alrededor de las 21:00 horas del sábado 8 de noviembre en la colonia 10 de Mayo, cuando la policía recibió un reporte sobre una persona sin vida en el interior de un vehículo. Al llegar a la escena, una mujer informó que su hijo había llegado a bordo de un Dodge Charger gris, y agregó que le había comentado que había tenido una discusión con su pareja sentimental.

Los agentes se acercaron al auto y encontraron al sujeto en el asiento del conductor; en el lugar del copiloto estaba la mujer, quien claramente había fallecido. Erick fue detenido de inmediato y, ya bajo custodia de las autoridades mexicanas, confesó que había arrebatado la vida a su pareja en Estados Unidos y luego decidió trasladar el cuerpo hasta territorio mexicano para deshacerse de los restos.

Medios locales indican que la víctima, migrante, respondía al nombre de Aracely y solía vivir con Erick en Long Beach. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se presume que falleció por golpes y estrangulamiento, aunque aún se esperan más detalles oficiales. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier información adicional relacionado con el tema que surja en los próximos días.

Entre los detalles que circulan, se señala que Erick pensaba que su familia materna lo ayudaría a desaparecer a Aracely. Por ahora, las investigaciones continúan su curso y el caso quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE). Asimismo, se espera que las autoridades estadounidenses soliciten la extradición de Erick para ser juzgado en Estados Unidos.

