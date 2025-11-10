Hombre de origen extranjero intenta matar a su novia en Monterrey: Así lo detuvieron

Monterrey, Nuevo León.- La noche de este domingo 10 de noviembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León desplegaron un impresionante operativo en inmediaciones de la colonia Larralde, en la ciudad de Monterrey, luego de que se reportara un grave caso de violencia de género: Un ciudadano de origen extranjero habría atacado con un machete a su pareja sentimental, además de intentar asfixiarla tras una discusión.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este lunes 10 de noviembre de 2025, alrededor de las 00:25 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Juan Ponce de León y Juárez. Se detalló que personal del C4 recibió una denuncia sobre presuntos gritos de auxilio desde una vivienda, por lo que unidades policiales se trasladaron al sitio para verificar la situación. Al llegar, los oficiales escucharon la voz de una mujer pidiendo ayuda, mientras otra persona la amenazaba.

Ante el posible riesgo de que la agresión continuara, los agentes decidieron derribar la puerta de un cuarto. Dentro del inmueble se encontró desorden, además de manchas de sangre y un machete tirado en el piso. La víctima, una joven de 21 años, presentaba lesiones visibles, por lo que recibió primeros auxilios por parte de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. En ese momento se detuvo al presunto responsable, identificado como Darol 'A', de 26 años y originario de Honduras.

Según la declaración de la mujer, la discusión inició cuando el hombre tomó su teléfono celular con el pretexto de realizar una llamada, pero en realidad revisó su teléfono y, sin razón aparente, comenzó a golpearla en repetidas ocasiones. La joven añadió que previo a la llegada de la Policía su pareja la golpeó, la hirió con el arma blanca en una de las piernas e intentó ahorcarla, mientras aseguraba que la mataría.

Las autoridades informaron que, antes de concretar la agresión, el propio detenido llamó a los servicios de emergencia afirmando que "iba a cometer un homicidio", lo que facilitó la pronta reacción de las corporaciones. El implicado fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica bajo la posible acusación de tentativa de feminicidio.

Fuente: Tribuna del Yaqui