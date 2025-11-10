Hombre se quita la vida en Saltillo, Coahuila; su padre lo encontró tras regresar de la iglesia

Saltillo, Coahuila.- La muerte de un hombre conmocionó a la comunidad de Saltillo, Coahuila, ya que fue encontrado sin vida por su propio padre en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de Lourdes, ubicada al sur del mencionado municipio. Los primeros reportes indican que el hallazgo se registró durante la tarde del domingo 9 de noviembre de 2025, cuando el progenitor del hoy occiso regresaba a su vivienda tras acudir a la iglesia.

De acuerdo con información proporcionada por Vanguardia México, el padre de la víctima identificado como José Elías 'N', de 63 años de edad, llegó alrededor de las 14:30 horas a su residencia situada sobre la calle Paseo de los Castores, acompañado de su esposa y uno de sus hijos. A su llegada, el individuo buscó a su hijo mayor, identificado como Ossiel Alejandro 'N', de 40 años, a quien cariñosamente lo conocían como 'Chayín'.

Sin embargo, José Elías 'N' no recibió respuesta por parte de su vástago, quien no estaba en su habitación. Es por ello que el padre de familia salió al patio y se encontró con una escena tétrica: su hijo está suspendido de una viga e inconsciente. Trascendió que Ossiel Alejandro 'N' vestía una playera tipo polo blanca con líneas color café, pantalón de mezclilla azul y cinturón negro la momento de ser localizado sin vida.

De forma inmediata, los familiares se comunicaron con las líneas de emergencia del 911 y solicitaron el apoyo de los servicios médicos. Paramédicos de la Cruz Roja se presentaron en el sitio y, tras una breve valoración, confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales. El padre del fallecido indicó que su hijo se encontraba bajo tratamiento por consumo de crystal y que recibía tratamiento en el Centro de Salud Mental (Cesame).

Elementos de la Policía Municipal de Saltillo, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), para cumplir con las averiguaciones previas del caso. Los familiares fueron desalojados momentáneamente del lugar mientras las autoridades efectuaban las pesquisas de ley. Por su parte, los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila se encargaron del traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

El hoy occiso fue identificado como Ossiel Alejandro 'N', de 40 años.

