Incendio en bodega del DIF Ures obliga a evacuar a 50 menores; bomberos logran controlarlo

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 10 de noviembre de 2025, alrededor de las 10:30 horas, se registró un incendio en la bodega del DIF de Ures, ubicada en las calles Lafontaine y Sonora, cerca de la ciudad de Hermosillo. Es importante destacar que junto a este lugar se encontraban aproximadamente 50 menores de edad, quienes, tras el reporte, fueron evacuados de inmediato, por lo que no se reportan personas lesionadas.

De acuerdo con información extraoficial, el incidente provocó varios daños materiales y, según los primeros reportes, se originó por una falla en el sistema eléctrico del inmueble. Afortunadamente, los bomberos locales acudieron al lugar a tiempo y, más tarde, cuando por fin llegaron recibieron apoyo de los Bomberos de Hermosillo. Esta intervención conjunta logró que el fuego no se propagara.

En cuanto a los bienes materiales afectados, algunos medios locales informan que los principales daños fueron en sillas de ruedas, muletas, fogones y alimentos. En nuestro medio de comunicación estaremos atentos a cualquier información adicional que surja más adelante. Por el momento, ninguna fuente oficial se ha pronunciado sobre este incidente, pero en caso de que lo haga, tendrás todos los datos aquí.

Los bomberos apagaron las llamas

Ese mismo día, pero en la capital del estado, alrededor de las 15:00 horas, se registró un fuerte incendio en un yunke ubicado en la colonia Unión de Ladrilleras, sobre las calles Luis Campillo y bulevar Lázaro Cárdenas. Cabe destacar que fueron los propios miembros de la comunidad quienes percibieron el humo y las llamas provenientes del sitio, que se encontraba lleno de automóviles en desuso.

uD83DuDCF0? ¡El Top 3 de las Noticias en Sonora! uD83CuDF35uD83DuDD1D



Con Casa Ley, te traemos los titulares más importantes y las novedades que están marcando la actualidad en nuestro estado. ¡Mantente informado y conectado! uD83DuDCF2uD83DuDDDE?https://t.co/dG2fPF5Pma#Top3Noticias #Sonora #CasaLey #Actualidad pic.twitter.com/V2aTrEMWWp — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 11, 2025

Con respecto a los daños, se estima que alrededor de 10 vehículos resultaron completamente destruidos por el fuego. En el lugar también había empleados realizando sus actividades, quienes, por fortuna, lograron salir a tiempo al percatarse del incendio. Es importante subrayar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales.

Fuente: Tribuna del Yaqui